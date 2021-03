Pol Espargaró: “Quiero luchar por ser campeón del mundo este año”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Pol Espargaró acabó su primera carrera del Gran Premio de Qatar en el equipo Repsol Honda con una sensación agridulce. “Me desagrada la posición, desde luego no es donde quería terminar” reconocía sin tapujos el 44 en relación a la octava posición en que cruzó la línea de meta. “Mi primer problema ha sido la salida. Arrancar el 12 es difícil, definitivamente es difícil. Mi segundo problema es que no conozco suficientemente el tren delantero en las primeras vueltas con el depósito lleno y he perdido mucho con los pilotos de delante”, sentenciaba el de Granollers.

Sin embargo, la otra cara de la moneda ha dejado un buen sabor de boca al pequeño de los Espargaró: “En la segunda vuelta ya estaba a tres segundos del primero, pero he terminado la carrera a 5’9. Eso significa que en 20 vueltas solo he perdido 2’9 respecto a Maverick y eso es nada. Y he estado adelantando, recuperando tiempo detrás de otros pilotos”.

La solución para el piloto de HRC pasa por mejorar el inicio de carrera, especialmente poder arrancar desde posiciones más delanteras. “Necesitamos una buena ‘qualy’ y con una buena ‘qualy’ estamos ahí. La velocidad estaba ahí y lo hemos hecho todo bien, pero era importante terminar la carrera y eso también ha hecho que perdiese tanto al inicio de la carrera, pero la remontada ha sido buena. Por un lado ha sido buena, por otro no, pero en global ha sido buena”.

Ahora el de Granollers se muestra optimista de cara a la siguiente carrera, que se disputará el próximo domingo en el mismo Circuito de Losail: “No quería cometer ningún error porque durante la carrera he aprendido mucho. He aprendido una barbaridad. Creo que he aprendido más en esta carrera que durante todo el tiempo que he tenido sobre la motos en los test y los entrenamientos. Muchos de los problemas que he tenido durante el fin de semana, los he mejorado a medida que avanzaba la carrera. Estoy orgulloso del trabajo que hemos hecho”.

A pesar de la evolución experimentada en la primera carrera de Catar, Pol no se conforma y se pone el listón muy alto. “Si queremos conseguir nuestro objetivo, que es luchar por el título, en la próxima carrera no podemos ser octavos. Tenemos que terminar un poco más arriba […] El fin de semana que viene no podemos repetir la carrera. Tiene que ser mucho mejor y todos estamos encarados y con muchas ganas de hacerlo. Y yo soy el primero […] 2’9 segundos del primero en 20 vueltas, adelantando a 4 pilotos, es un buen resultado. Eso está muy bien, pero no es suficiente. No podemos ser octavos otra vez. Ya lo he dicho muchas veces; Yo quiero luchar por ser campeón del mundo este año y eso no pasa por acabar octavo a 5’9. Pasa por estar entre los cinco mejores en cada carrera”, sentenciaba el 44.

