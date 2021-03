Valentino Rossi: “Maverick tenía algo diferente y parece que ha funcionado”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Valentino Rossi ha sufrido una carrera muy complicada en el Gran Premio de Qatar. El inicio de la carrera fue bueno para él, o al menos todo lo bueno que pudo ser con el fulgurante arranque que hicieron las Ducati en el circuito de Losail.

Durante las dos primeras vueltas el 46 se pudo mantener con el grupo de cabeza, pero después comenzó a perder posiciones de forma constante. “Hemos estresado mucho el neumático trasero y eso le ha hecho perder muchas prestaciones y mucho agarre”, señalaba el italiano a los periodistas como motivo de la mala carrera en Catar.

A pesar del mal resultado en la primera carrera del año, el piloto de Tavullia se ha mostrado optimista por el buen rendimiento de la Yamaha, que ha conseguido ganar la carrera. “Hay que felicitar a Maverick [Viñales] porque ha conseguido ser muy rápido. Al principio estaba conmigo pero ha conseguido remontar posiciones hasta ganar la carrera [..] Es positivo que la Yamaha haya ganado. Ellos tenían algo diferente en la puesta a punto comparado con nosotros y parece que ha funcionado muy bien. También Quartararo ha sido fuerte y eso es bueno para entender si podemos mejorar la semana que viene” declaraba el italiano en referencia a la próxima carrera.

Precisamente la clave para Valentino es evitar sufrir el mismo problema en la segunda carrera que se disputará en Losail. “Ya me pasó esto mismo el viernes con el neumático blando. Probé el duro, pero éramos muy lentos así que he tenido que optar por el blando” reconocía ante los periodistas. Nada más terminar la carrera, han comenzado a trabajar para darle la vuelta a la situación. “Hemos tenido una reunión muy larga donde he explicado mis sensaciones para intentar solucionar el problema y ser más competitivos el próximo fin de semana” añadía el 46.

