Alex Rins sorprendido por la ausencia de Marc Márquez

Alex Rins ha cumplido con la previa en el Gran Premio de Qatar, que se disputará en el circuito del Losail, al contestar las preguntas de los representantes de la prensa internacional.

Además de mostrarse más tranquilo con la situación de Covid19, debido a que el año de experiencia con los protocolos que se demostraron eficaces en 2020 le hacen estar más tranquilo y calmado.

También comentó sobre quienes le colocan como el más fuerte para hacerse con el título que “no sé si soy el más fuerte, pero este invierno he trabajado mucho. De 2020 he aprendido que hay que dar el 100% cada minuto”. Con estas palabras no renuncia a nada, aunque sabe que ser prudente en una situación como la que se vive globalmente es aconsejable.

Donde más claro se mostró fue al respecto de la ausencia de Marc Márquez, tras haber anunciado el de Cervera que no estaría en las dos primeras carreras, Rins declaró sentirse en shock. “Estaba en el mismo hotel que yo y me lo encontré en el gimnasio, y le vi muy convencido”.

Además pudo apreciar que estaba en buena forma física, por lo que supone que el test de Montmeló y Portimao le han hecho ver que aún no está al 100%.

