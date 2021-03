Iker Lecuona podría volver a operarse de síndrome compartimental

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Iker Lecuona tendrá problemas para terminar la carrera del Gran Premio de Qatar, a celebrar en el circuito de Losail, por una dolencia de la que ya ha sido operado en dos ocasiones con anterioridad.

Los problemas de KTM no hacían suponer que su posición se debía a problemas físicos, sino que el rendimiento de las KTM hacían ver como normal la posición del piloto valenciano.

Ayer en rueda de prensa reveló que no sólo se trata del rendimiento de la moto, sino que no puede pilotar como debería porque se está quedando sin sensibilidad en la mano derecha. Eso no le permite frenar y dar gas como debería.

En este momento está en tratamiento con los fisioterapeutas de la Clinica Mobile y de la propia escudería de KTM. También está recurriendo a la acupuntura para ver si puede disputar las dos carreras que hay programadas en Qatar.

A su vuelta a España, antes de la carrera de Portugal, decidirá si aprovecha las dos semanas de pausa para operarse por tercera vez en ese brazo derecho.

¡Todo el ánimo, Iker!

