Jake Dixon debutará en la categoría de MotoGP en Silverstone

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Jake Dixon hará su debut en la categoría de MotoGP en el Gran Premio de Gran Bretaña del próximo fin de semana, su carrera de casa, como sustituto de Franco Morbidelli.

Dixon subirá a bordo de la Yamaha YZR-M1 utilizada por Cal Crutchlow, mientras que Morbidelli continúa recuperándose de la cirugía de rodilla realizada en junio. Crutchlow correrá en el Monster Energy Yamaha MotoGP en Silverstone. PETRONAS Sprinta Racing anunciará el sustituto de Dixon en Siverstone, junto a Xavi Vierge en Moto2, muy pronto.

Razlan Razali

Esta es una oportunidad única para que Jake demuestre lo que puede hacer y explore su potencial en una Yamaha YZR-M1. No estamos fijando ningún objetivo particular en cuanto a resultados; es una oportunidad de probar en el GP de casa, mientras Franco continúa su recuperación. Esta es una oportunidad única, y queríamos que uno de nuestra familia de pilotos tuviera esta oportunidad a bordo de la moto de MotoGP. Como es su Gran Premio de casa, es un circuito que Jake conoce bien y será genial para los fans británicos tener otro piloto en la categoría reina. También agradecemos a Cal por su contribución al equipo durante los dos últimos GP y le deseamos todo lo mejor para el próximo fin de semana.

Jake Dixon

Ha sido el objetivo de toda mi vida llegar a la categoría de MotoGP, así que tener la oportunidad de hacerlo en un GP de este año, en la moto que siempre quise, la Yamaha YZR-M1 y hacerlo en casa es algo realmente especial. Va a ser muy difícil, pero tengo muchas ganas de montarme en la moto, aunque es diferente, ¡y es muy emocionante! No he podido dormir porque lo he estado pensando. Es un sueño hecho realidad. Voy a dar todo lo posible para hacerlo lo mejor que pueda por el equipo y quiero agradecerles enormemente esta oportunidad, también a Yamaha por creer en mí. No tengo ningún objetivo, solo pretendo disfrutarlo y reunir toda la experiencia que pueda. Solo quiero desearle a Franco una pronta recuperación y que podamos verlo pronto en la pista.

Fuente: Petronas Yamaha SRT

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: