Joan Mir: “Ganar un mundial tiene cosas muy buenas, pero lo malo es luego la presión de cara al año que viene”

Estrella Galicia, patrocinador del campeón del mundo de MotoGP de 2020, ha organizado un encuentro del piloto con la prensa en la que hemos podido estar cara a cara con Joan Mir. Algo que ha resultado extraño para todos, tanto que lo primero que ha dicho al micrófono ha sido un gracioso “Se me hacer raro ver a todos aquí porque sólo les he visto por el ordenador”.

En este encuentro hemos podido hablar con el piloto de lo que ha significado para él la temporada que le ha llevado a ser el campeón del mundo, cómo ha llegado hasta eso y lo que significa ser campeón en clave de futuro, señalando a sus rivales por el título la próxima temporada y lo que significará tener de vuelta a Marc Márquez en pista.

EL ASALTO EN 2021 Y MARC MÁRQUEZ

No hay que olvidar que 2020 ha sido una temporada extraña, más que por la ausencia del piloto franquicia de Honda por el calendario y las dobles carreras en el mismo circuito. Eso es algo que no está previsto para la temporada que viene, ya que aunque sea en las mismas circunstancias, el calendario no repetirá carreras en circuitos.

Lo que es más posible en 2021, a pesar de que Nadia Tronchoni ha desvelado que el día 1 de diciembre será la fecha en que el ya excampeón decida si se vuelve a someter al bisturí, es que Marc Márquez esté en pista para tratar de arrebatar a Joan Mir el cetro del motociclismo mundial de velocidad.

Joan sabe que tendrá más presión: “Ganar un mundial tiene cosas muy buenas, pero lo malo es luego la presión de cara al año que viene”. Lo que deja claro es que quiere ganar con todos en pista y, a pesar del cambio de circunstancias, espera la próxima temporada con ganas: “el año que viene será un escenario diferente. Marc volverá seguramente y seguramente es el más rápido de los últimos 8 años. Impaciente por eso y ahora a disfrutar de lo conseguido. Muy motivado para el año que viene, veremos qué tal”.

El crecimiento que le ha dado el título ha cambiado su mentalidad para acometer esa disputa con el de Honda: “Me da mas confianza porque este año he podido demostrar que hemos sido competitivos, pero sabemos que el paquete Honda-Marc ha sido muy rápido. Para disputar un mundial con un paquete como ese hemos de mejorar nuestra velocidad en la moto, ser más competitivo, más velocidad en la moto para clasificar mejor y hacer poles”.

La clave la resume en una sola frase: “Para seguir ganando tenemos que ganar más carreras”. Con lo que deja clara su ambición de volver a proclamarse campeón, y traza una clara línea en la que deja ver que la regularidad ya no será suficiente para conquistar la preciada corona.

Respecto de sus prosibles rivales, además de Marc Márquez, señaló a su compañero de equipo Alex Rins: “El primero de todos va a ser Marc, espero que el año que viene no sea como este año y que no sean 10 pilotos como rivales, mi compañero de equipo es muy rápido. Veo a Fabio Maverick, las KTM también están muy fuertes. No quiero que me pase lo que a ellos y no quiero dejarme a nadie”.

