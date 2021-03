Joan Mir: “Yo me veo bien”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Joan Mir cerró el cuarto día de pretemporada con el sexto tiempo más rápido de la sesión parando el crono en 1:53.827, a menos de seis décimas del más rápido del día, y convencido de que podrán ser competitivos de cara a las carreras que abrirán la temporada 2021 de MotoGP en el circuito de Losail. “Estoy bastante contento. Hemos dado otro pasito adelante porque hemos trabajado de cara al fin de semana”, resumía el mallorquín a pregunta de los periodistas.

El 36 no ha querido dedicar el día a conseguir la mejor vuelta rápida posible, sino a poner la moto a punto pensando en los dos Grandes Premios que se disputarán en el circuito catarí: “No nos hemos centrado mucho en hacer una vuelta rápida, sino en la electrónica. Pero trabajar en la electrónica también es una gran ayuda para hacer una vuelta rápida. Ajustar el freno de motor aquí, más potencia allí. Todo eso es tiempo gratis que ganas cuando ajustas de esa forma tan perfecta.”

El piloto de Suzuki se ha mostrado contento también con el nuevo ‘dashboard’ que ha traído la fábrica y que le permite una lectura más fácil. “Estamos probando un nuevo ‘dashboard’. Es la misma información pero más clara, la puedes ver mejor. Será importante también poderlo probar en un circuito normal, porque aquí con la noche se ve muy bien. Con este nuevo puedes cambiar mucho las cosas, poner lo que quieras en cualquier sitio, así que es algo interesante. No hemos ganado muchos caballos, pero va bien” comentaba en tono bromista e la rueda de prensa.

Además ha destacado lo particular que es el Circuito de Losail y lo importante que es para ellos hacer una puesta punto a falta de novedades revolucionarias esta temporada: “Esta pista es especial porque normalmente la adherencia no es muy alta y no hay muchas curvas en las que uses mucho los frenos. Es importante tener un buen ritmo aquí, pero en otros circuitos cambiaremos la puesta a punto de la moto. Una ventaja que tenemos, que la tenemos todos, es que tenemos el mismo motor. Eso es bueno porque solo entrenamos aquí, pero no podemos cambiar el motor, así que no podemos fallar en la evolución de la moto. La moto del año pasado funcionaba bien y este año si podemos ganar algo con las piezas que han traído será algo pequeño”.

Preguntado por MotoRaceNation, el 36 ha valorado sus posibilidades de éxito a pesar de que Yamaha y Ducati se hayan mostrado como los más fuertes durante lo que llevamos de pretemporada y se muestra optimista respecto a sus posibilidades den Catar: “Estamos cerquita. Este año no te sé decir, te sé decir aquí en Catar, que es donde estamos haciendo muchos días. Es normal que haya mucha gente muy rápida aquí. Eso lo tenemos que tener muy claro porque son muchas vueltas y la gente igual que necesita más días para ser rápidos, pues los están teniendo. Esto normalmente en un fin de semana, llegas viernes, sábado y ya carrera. Yo me veo bien. Veo muy fuerte a las Ducati y a las Yamaha, porque todos van rápido. Habrá que luchar con estos”.

Preguntado por su elección acerca de la posibilidad que ha ofrecido el estado de Catar para vacunar contra la Covid-19 a los integrantes del paddock del campeonato de MotoGP, Joan Mir ha apuntado que no tendría problema en vacunarse si la información que le aportan le parece satisfactoria. “En principio sí. Quiero informarme bien de la vacuna que será, quiero estar bien informado de todo, como es normal y estar bien asesorado. A partir de aquí decidiré, pero creo que no tendría ningún problema” apuntaba en respuesta a la pregunta de los periodistas.

