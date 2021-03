Joan Mir: “No me esperaba ser así de rápido”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Joan Mir ha finalizado su primer día de test en Catar siendo uno de los únicos tres pilotos que han conseguido bajar del 1:55, consiguiendo el tercer crono más rápido de la jornada. El vigente campeón del mundo se ha mostrado contento con las sensaciones de su ‘vuelta al cole’. “Hoy me he encontrado bastante bien. No me esperaba ser así de rápido. Creo que 54 con este neumático que no es tan blando, no es un mal tiempo para comenzar el año”, reconocía satisfecho en la rueda de prensa.

Este ha sido un paso un hecho relevante para el mallorquín por los pocos días de entrenamientos que tendrán este año y de esta manera podrá completar de forma satisfactoria su plan de trabajo: “Para mí era muy importante ser competitivo desde el primer momento para ir adelantando trabajo estos días, que hay mucho. Si no eres competitivo, no das buena información y entonces no va bien”.

El 36 es consciente de las asignaturas pendientes que arrastran del curso pasado: “Estamos trabajando en encontrar algo más a una vuelta y hoy me he encontrado bien. Estamos trabajando en ello y hoy he podido hacer un tiempo decente, así que no nos podemos quejar”.

Preguntado por su primer día de trabajo sin la presencia de Davide Brivio, ha explicado que la reestructuración del equipo va por buen camino: “De momento no echamos de menos a Davide Brivio. El equipo está trabajando muy bien, me está dando bastante tranquilidad. Cuando se va alguien de un equipo de gran peso, es difícil volver a reestructurarlo para que no cojee de una pata. Y de momento, los japoneses han hecho un buen trabajo para poner todo en su sitio y no echarlo de menos”.

A pesar del buen inicio que ha supuesto el estreno en Catar, Joan Mir ha querido dejar claro que no se pueden dormir en los laureles y porque todavía tienen margen de mejora. “Tenemos trabajo por delante y la moto se puede mejorar bastante” sentenciaba ante los periodistas.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: