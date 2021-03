Mir: “Si a los demás les funciona, habrá que apretar a Suzuki”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Joan Mir ha cerrado el segundo día de test oficiales de la pretemporada 2021 de MotoGP con el octavo mejor tiempo a poco más de medio segundo del más rápido, que ha sido Fabio Quartararo. El mallorquín se ha mostrado satisfecho con el desarrollo de la jornada, así como con los tiempos conseguidos. “Estoy bastante satisfecho con el rendimiento. El tiempo por vuelta muestra que no estamos lejos así que hemos tenido un buen día, con una buena base para los próximos tres días” declaraba tras bajarse de la moto.

El 36 ha aclarado que su plan de trabajo para el día se ha centrado en hacer muchas pruebas más que en buscar un tiempo por vuelta rápido. “Ha sido un día duro porque nos hemos centrado en probar muchas cosas distintas. Hemos probado un chasis diferente, hemos probado algunas cosas de electrónica para saber qué es lo que funciona y qué no, también distintos neumáticos”, apuntaba en la rueda de prensa.

Precisamente uno de los elementos de mayor entidad que ha probado ha sido un nuevo chasis, que le ha dejado sensaciones ambivalentes: “Mi impresión con el nuevo chasis es que tiene algunos puntos positivos y algunos puntos negativos. No ha sido una revolución. Ha sido un poco mejor en el manejo, pero en otros aspectos, como por ejemplo la frenada, no es tan bueno. Tenemos que trabajar en ello para ver si se puede solucionar mediante puesta a punto o no y para eso tenemos tres días más”.

Después de demostrarse como una moto muy equilibrada y eficaz la temporada anterior, Mir ha aclarado que no buscan hacer cambios radicales, sino reforzarse en aquellas áreas donde más sufrieron el año pasado. “La moto no ha cambiado mucho. Lo importante es mejorar las pequeñas cosas que eran nuestros puntos débiles, como la vuelta rápida. Y mejorar un poco en el área del chasis y a electrónica y eso es lo que estamos haciendo ahora”, matizaba en la valoración de los cambios de la moto.

Ante el uso de otras fábricas del dispositivo de ayuda a las salidas tanto en el tren delantero como en el trasero, el 36 ha reconocido que en Suzuki solo cuentan con el delantero y no tienen muy claro la utilidad de implementarlo también en el trasero, aunque están dispuestos a hacerlo si consideran que puede beneficiarles. “Sobre el ‘start device’, parece que hay dos fábricas que están empezando a usarlo, a bajar la moto completamente [del tren delantero y trasero]. Nosotros de momento tenemos el de la parte de delante y hacemos buenas salidas, pero está claro que si a los demás les funciona, habrá que apretar a Suzuki para hacer también el trasero” reconocía el piloto mallorquín.

