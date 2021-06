Johann Zarco, pole con caída en Alemania: “intentaré seguir a Quartararo”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

El francés Johann Zarco (Ducati Pramac Racing) ha conseguido la pole position del Gran Premio de Alemania, quinta que consigue el francés en MotoGP y décimo quinta de su carrera, en el circuito de Sachsenring con un tiempo de 1’20.236 marcado justo antes de caer intentando rebajar su propio tiempo: “Puede ser que hubiera rebajado mi tiempo sin la caída, sólo era la segunda vuelta con ese neumático. Normalmente no he podido aprovechar bien el neumático a una vuelta pero aquí sí, he podido disfrutar de la goma y cuando he marcado el tiempo ha sido una muy buena sorpresa, en la siguiente vuelta he intentado ir a más pero en la curva 5 quizá haya inclinado más de la cuenta” declaró Zarco sin referirse a si Fabio Quartararo (que había cortado gas) le obligó o no a variar su trayectoria en esa acción.

“Tras la vuelta rápida venía muy confiado y he intentado hacer más, siempre se puede hacer mejor… pero he entrado con demasiada inclinación, y ya con el cuerpo en tierra sólo quedaba deslizarse hasta la escapatoria” remató Zarco sobre su caída evitando cualquier referencia a Quartararo.

“En la FP4 he estado retrasado, he cambiado la moto buscando un set up que nos pudiera dar un poquito más pero ha sido difícil con un neumático gastado. De momento la moto está un poquito difícil de pilotar con neumático gastado, con goma nueva sale el tiempo muy fácil, de cara a mañana hay que buscar algo para tener un buen ritmo en carrera desde el principio”

Para Zarco está será la clave de la carrera, tener una gran ritmo desde las primeras vueltas ya que “será muy difícil ser fuerte hasta final de carrera, todo lo que puedas ganar al principio será poco. Fabio (Quartararo) tiene mucha confianza y de cara a carrera tiene un paso por delante, muy fuerte, pero desde la pole tengo que intentar tener su ritmo para hacer una buena carrera“.

