Luca Marini: “No piloto con mi postura natural”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Luca Marini ha disfrutado de su primera jornada como piloto de MotoGP durante la primera sesión de entrenamientos de pretemporada que se ha celebrado en el Circuito de Catar. El piloto italiano no ha tenido un debut fácil debido a problemas técnicos en sus motos, lo que le ha llevado a no poder aprovechar todas las horas que tenía planeado. “Mi primer día ha sido un poco complicado porque hemos tenido distintos problemas en las dos motos y eso me ha hecho perder mucho tiempo al principio” declaraba a los periodistas como valoración de su primer día como piloto de la categoría reina.

Rompiendo la tradición de todos los debutantes, el piloto del Esponsorama no se ha mostrado sorprendido por la potencia de la moto. “La moto no entregaba el 100% de la potencia por el problema técnico que hemos sufrido, así que no ha sido un shock la primera vez que la he pilotado. De hecho cuando he vuelto al box todo el mundo me ha preguntado como me había sentido y les he dicho que normal, así que todos estaban sorprendidos con mi reacción” comentaba en tono jocoso el piloto italiano.

Afortunadamente el equipo ha conseguido solucionar los problemas y eso ha permitido a Marini poder desarrollar el resto del entrenamiento de forma normal: “Finalmente se ha solucionado el problema y he podido hacer unas cuantas vueltas con toda la potencia y ha sido genial. En general las sensaciones con la moto son buenas, aunque tengo que trabajar con mi postura sobre la moto porque no consigo tener una postura totalmente cómoda”. El 10 ha explicado que esos problemas son básicamente de adaptación ergonómica a la nueva moto: “Tenemos que trabajar con los manillares, con el asiento, con el depósito… Tenemos que trabajar con esos detalles porque no piloto con mi postura natural sobre la moto, especialmente en el ápice de la curva. Así que eso es en lo que quiero centrarme mañana sobre todo en la primera parte del día, que la pista está muy sucia por el polvo y la arena” declaraba ante los periodistas.

Preguntado por lo que más le ha impresionado de la moto, el de Urbino lo tenía claro: “Lo que más me ha sorprendido son los frenos de carbono. La zona de frenada es muy distinta de lo que he estado acostumbrado durante mi carrera, porque la sensación sobre la leva de frenos es muy distinta con los discos de carbono, incluso en la manera en que hay que apretarla. Por eso todavía tengo que trabajar más en ello y adaptar mi estilo de conducción” reconocía tras su debut con la MotoGP.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: