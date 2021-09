Manu González con el Forward Racing en el Gran Premio de Aragón

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

El equipo MV AGUSTA Forward Racing acaba de anunciar que Manu González, flamante vencedor de la segunda carrera en la ronda francesa del WorldSSP, será sustituto de Lorenzo Baldassarri en el Gran Premio de Aragón. Manu, piloto del ParkingGo Team en el WorldSSP, está realizando una campaña que no escapa a ojos de nadie y ya hizo una primera participación en el Gran Premio de Holanda.

Manu González: “Estoy feliz de tener la oportunidad de hacer otra carrera en Moto2 después de Assen. Me gustaría desear una pronta recuperación a Lorenzo (Baldassarri) que no está al 100% en forma. Quiero disfrutar este fin de semana y aprender creciendo en cada sesión. Me gustaría agradecer al Team MV AGUSTA Forward Racing por la posibilidad, Yamaha Europa y ParkinGO Team por dejarme correr en Aragón “

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: