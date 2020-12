Axonotmesis no es un Dios egipcio

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Bien, parece que nuestras peores sospechas se han confirmado. Marc Márquez tiene dañado el nervio radial a raíz de la 2ª intervención así que es lógico que haya perdido la confianza en el Dr. Mir y esto complica la situación.

Pero recapitulemos:

El día 21 de octubre de este fatídico 2020 Márquez colgó una foto en redes en la que se le veía haciendo bíceps. De inmediato me llamó la atención la hipertrofia del músculo pronador redondo de su brazo afectado.

Me hizo sospechar en la lesión de un nervio (el radial), ya que ese músculo no tenía que estar tirando tanto en ese momento. Es un músculo que realiza una ligera flexión del codo entre otras funciones, pero estaba a todas luces sobretrabajando. Existen otros músculos en la zona, básicamente el supinador corto y el extensor radial corto, que tienen la función de supinar y flexionar el codo en ese movimiento de la foto, y que están inervados por el nervio radial. También tenemos a toda la musculatura epicondílea. Estos músculos se encargan de extender la muñeca. Estos movimientos son básicos para el buen funcionamiento de la muñeca de un motero. Se encargan de dar gas, apretar el acelerador, retorcerle la oreja…O como queráis llamarlo.

Si el pronador redondo está sobretrabajando en octubre es para suplir la falta de fuerza a la flexión de codo, justo en esa foto. Hay bíceps, hay braquial anterior (flexores de codo entre otras cosas), pero la lesión del nervio radial debe ser a una altura medio/distal en el húmero que dificulte la supinación de muñeca y la extensión de la misma. Amén de toda la musculatura epicondílea que también podría estar afectada y se encarga de la extensión pura de la muñeca. En todo este tiempo, aún no hemos visto a Márquez realizar un movimiento puro de supinación y/o extensión con su muñeca afecta. Este es el motivo que me hace pensar sobre todo en la afectación de estos músculos que comenté más arriba.

El problema de una lesión nerviosa es el grado de la misma. En la jerga médica, tenemos 3 grados de lesión: neuroapraxia, axonotmesis y neurotmesis. La neurotmesis implica una intervención quirúrgica para solucionar el problema y si a estas alturas no se ha producido esa intervención (que sepamos), nos queda la siguiente: axonotmesis, que implica una pequeña rotura del nervio que puede regenerar de manera espontánea. Ésta es la lesión que en teoría, presenta Márquez en su nervio radial y que tarda varios meses en regenerar. Tiene buen pronóstico, queda bien, y de hecho a los 6 meses Márquez ya debería estar bastante mejor, pero otra historia será hacerlo competitivo al nivel que tenía antes, ya que la extensión de la muñeca derecha no es poca cosa en un piloto de motos profesional, y esta lesión no termina de consolidar del todo hasta un año después de producirse. Son los plazos naturales, no lo digo yo.

Por tanto, cuenten ustedes desde la fecha de la 2ª operación (3 de agosto de 2020) un año para ver a Márquez al 100%. ¿Correrá antes? Seguro. ¿Estará para ganar? Sólo el tiempo y el tipo de tratamiento que se le implemente lo dirá.

En cualquier caso, como siempre, deseamos la mejor de las suertes al campeón.

Rubén García Ruíz

https://www.fisioterapiaecijana.com/

