Marc Márquez se encomienda a San Sachsenring: “nos permitirá ser competitivos”

Tras no celebrarse en 2020 llega el Gran Premio de Alemania y con él una de las citas marcadas en rojo para Marc Márquez en el calendario de su particular 2021. No descubrimos nada si decimos que el trazado alemán de Sachsenring es una de las pistas favoritas de Márquez y en la que lo díficil es no apostar a su victoria teniendo en cuenta las diez consecutivas que allí acumula, aunque este año la situación es bastante diferente.

Como todos sabemos, Márquez se encuentra inmerso en la recuperación total de su brazo derecho además de una crisis en Honda comparable a la de la tristemente célebre Honda “Never Ready”, un capítulo que por mucho que escribamos como si lo hubierámos vivido, lo cierto es que a los más mayores que leáis esto os pilló haciendo la comunión con suerte.

El trazado alemán es famoso por su mayoría de curvas a izquierda, lo que debería suponer un descanso para el brazo lesionado de Marc tal y como el piloto ha reconocido: “Después del lunes de test en Barcelona, me fue muy bien la semana de descanso entre Grandes Premios para recuperar fuerzas. En el test trabajamos mucho y ahora llegamos preparados a Sachsenring, donde siempre he disfrutado muchísimo del pilotaje. Este año, por supuesto, llegamos en una situación diferente, pero espero que el trazado nos permita ser más competitivos desde el punto de vista físico. Veremos qué nos depara el fin de semana“.

