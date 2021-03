MarcVDS: Lowes y Fernández ya preparan 2021

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

El piloto español ha estrenado jefe de mecánicos, en la figura de Lucio Nicastro. Nicastro fue la pasada temporada el responsable de la moto de Joe Roberts, quien consideró a Lucio como una de las piezas claves para su crecimiento.

Augusto Fernández dijo que “esperaba este test porque me ha dado la oportunidad de trabajar con Lucio, mi nuevo jefe de mecánicos. Hemos estado trabajando para entendernos y concentrarnos en lo que necesito de la moto y mostrar todo mi potencial.”

Sobre el trabajo en pista, el piloto que radica en las Baleares, encontró una puesta a punto con puntos positivos y negativos: “no soy el más rápido pero tampoco era el objetivo de este test. He recuperado sensaciones que no tuve el año pasado, y me he divertido pilotando. Aún hay mucho trabajo por hacer“.

Por su parte, el aspirante al título Sam Lowes, comentó que pudo hacer muchas vueltas, más de 173 giros al Ricardo Tormo. El británico saluda la pretemporada recordando que en 2020, debido a su lesión en el hombro, no pudo llevar a cabo y espera que esto marque una diferencia este año.

Del tiempo en pista comentó que “no hemos buscado una vuelta rápida porque mi objetivo era trabajar en la moto y trabajar ahora en cosas que no nos quiten tiempo en los fines de semana de carrera. Ha sido muy positivo porque en los test siempre descubres cosas que no funcionan del todo bien“.

Contento con el ritmo subrayó que nunca salió con la misma moto en dos tandas seguidas, marcando así el trabajo que había llevado a cabo.

