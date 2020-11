Oficial: Ai Ogura sube a Moto2 con el Idemitsu Team Asia

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

El Idemitsu Honda Team Asia ha anunciado sus equipos para 2021, con la principal novedad de ver a Ai Ogura en Moto2. Ogura es sin duda una de las revelaciones del 2020, manteniéndose hasta el momento en plena pugna por el Título de Moto3. Su compañero de equipo en la categoría intermedia será Somkiat Chantra, piloto Tailandés que cumplirá así su tercera temporada completa en Moto2 con el Team Asia. El tailandés se adapta lentamente a la categoría, y en Moto2 cuenta con dos novenos como mejor resultado hasta el momento, habiendo puntuado hasta el momento en 8 de las 30 pruebas en Moto2 que ha participado.

Por otra parte, el Honda Team Asia también ha anunciado la que será su alineación para Moto3 en 2021, con Yuki Kunii manteniendo su plaza (a pesar de no haber puntuado en 2020) y teniendo de compañero al indonesio Andi Farid Izdihar, que ha competido con el Team Asia en Moto2 durante 2020 pero cuyos resultados (siempre en torno a la vigésima plaza) han obligado a replantear la estrategia para el piloto indonesio, que cambiará su plaza con Ogura para intentar progresar en Moto3, un cambio que el equipo define como “motivos técnicos”. Un plantilla en Moto2 y Moto3 que para el Team Manager Hiroshi Aoyama forma un grupo “jóvenes y talentosos pilotos a los que nos gustaría ver cómo se desenvuelven en 2021”.

Ai Ogura: “En primer lugar, quiero agradecer el apoyo de todos los patrocinadores y equipo. Desde 2019 tenemos un excelente paquete técnico para hacer buenos resultados. Trabajamos duro juntos. Antes de llegar al Campeonato del Mundo, ya pensaba que el plan perfecto era hacer dos años en Moto3 antes del siguiente paso. Ahora puedo hacerlo, y estoy contento. Será una moto nueva, con nuevos rivales, seguro que difícil pero intentaré trabajar como ahora, paso a paso”.

Somkiat Chantra: “Por supuesto, estoy encantado de continuar por tercer año con este equipo. Me gustaría agradecer el apoyo de Honda, Idemitsu, AP Honda y todos los que me están ayudando a crecer como piloto en este fantástico equipo. Este año Se ha complicado porque el nivel es altísimo. Estoy mejorando mucho mis tiempos de vuelta en comparación con el año pasado, pero todos están dando este paso adelante. Lo único que puedo hacer es prometer que el año que viene seguiré trabajando más duro“.

Yuki Kunii: “Estoy emocionado de continuar un año más en el Campeonato del Mundo de Moto3 con este equipo. Quiero agradecer a Idemitsu, Honda y todos los patrocinadores que apoyan al equipo. Este primer año como novato he estado aprendiendo mucho, aunque ha sido un año extraño. Ahora toca seguir trabajando para mejorar porque he tenido la oportunidad de tener como compañero a un piloto como Ogura, de quien he aprendido mucho”.

Andi Farid Izdihar: “Esta primera temporada no ha sido fácil. Estoy feliz de que Honda me dé otra oportunidad de participar en el Campeonato del Mundo. Honda y todo el personal han visto que Moto3 está más adaptado a mis habilidades. Por supuesto, acepto eso, y estoy orgulloso de tener otra oportunidad en la parrilla, donde haré todo lo posible en este nuevo desafío“.

