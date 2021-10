Aron Canet (primera parte): “Moto3 es muy fácil: darle gas y codazos a todo el mundo”.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Aron Canet (Corbera, 1999) es actualmente piloto del Aspar Team en Moto2, y ha anunciado su paso al Pons Racing en 2022 dentro de la misma categoría. Un cambio significativo a nivel técnico, en el que practicará el único cambio que se puede hacer en Moto2, el chasis, pasando de la crítica y criticada BS21 a la Kalex.

Canet, que en 2021 levantó muchas expectativas tras su gran debut en la categoría en 2020, atendió a los micrófonos de MotoRaceNation y os ofrecemos el primero de los extractos de una entrevista realizada junto a David Asencio antes del Gran Premio de las Americas que proximamente podreís escuchar completa en nuestro podcast.

¿Expectativas cumplidas en 2021?

“El objetivo no era más del que estamos consiguiendo, que era luchar por carreras y estar en posiciones delanteras en casi todas. Es cierto que al inicio del campeonato me caí en unas y en otras muchas tuvimos problemas mecánicos y estuvimos atrás. Todo esto, a partir de la segunda parte de la temporada se ha solucionado bastante, así que en casi todas las carreras, si no todas, hemos podido luchar en el top 8, que al final es en cabeza de carrera donde más se aprende y donde más experiencia se coge”.

¿2021 está siendo una buena o una mala temporada?

“De todo, de todo, esta temporada ha habido muchas caídas en el inicio de ella y esta segunda parte realmente está siendo relativamente buena, porque estamos cogiendo podios, no caernos, coger puntos de cara al Mundial (…) Nos va bien esta segunda parte de la temporada, hay que acabar de aprender esto en una categoría tan complicada como Moto2 (…) Si no llega la victoria este año no me voy a martirizar”.

Un piloto con tu experiencia, que ha luchado por el Campeonato de Moto3, rookie del año en Moto2, con podios en 2021, sigue hablando de aprender en la categoría…

“Creo que hasta el día que me muera, no sé qué edad tendrá usted (Nota del Redactor: pedí que me tuteara que no soy tan viejo) pero seguramente que día tras día vas aprendiendo cosas en tu trabajo y es así, se tiene que tener los pies en el suelo y saber que ni mucho menos somos los mejores en el campeonato del mundo, que hasta Valentino Rossi ha estado aprendiendo con sus 42 años que tiene y sus nueve títulos mundiales. Todos cometemos errores, somos humanos y tenemos que aprender de ellos (…) Me sorprende mucho Raúl Fernández que ha ido rapidísimo desde un principio, no ha sido ni normal, ha sido estratosférico, porque nadie se lo esperaba, pero los pasos naturales en esta categoría de Moto2 es ir aprendiendo sobre todo cómo gestionar una carrera. La carrera en Moto3 es muy fácil, ya que es darle gas, codazos con todo el mundo e intentar no caerse“.



En su día se contó que probaste la Kalex, la Speed Up (ahora BS21) y lo que se contó es que elegiste la segunda.

“No, no probé la Kalex. Elegí la Speed Up desde un principio porque con los otros neumáticos veía que Jorge Navarro iba muy rápido (se refiere a antiguas especificaciones de Dunlop). Navarro hizo 8 podiums, lo hacía relativamente fácil y Fabio Di Giannantonio también. Es más, cuando cogí la Boscoscuro, con los otros neumáticos, fui muy rápido, en ritmo de ganar la carrera, haciendo long runs y era ritmo de ganar”.

En este momento Canet nos contó una crisis técnica que ya Jorge Navarro nos comentó en su momento y que Albert Arenas nos corroboró en sendas entrevistas y cuyos argumentos resultan clónicos: “El problema llegó al cambiar los neumáticos, nadie se enteraba de la película. Di Gia detrás, Navarro por el suelo, no hizo ni un podium, yo atrás también, Baldasarri más de lo mismo, Luthi más de lo mismo… era gente que había estado delante y te preguntabas qué había pasado. Un cambio muy drástico en los neumáticos con Dunlop“.

¿Entonces Dunlop ha vuelto a traer la antigua especificación u os estáis haciendo vosotros a las nuevas?

“¡Qué va!, sí es cierto que Navarro llegó a Inglaterra, probó un neumático más blando delantero, lo copié también porque él lo llevaba e iba rápido, pero al final a él se le adaptaba, a mí no me gustan las sensaciones, no es igual y allí hizo un podium. Después llegó Aragón, un circuito que a Navarro le va genial y también iba rápido. Es un piloto muy rápido y que tiene mucho talento. Arenas, en Aragón, fué muy rápido desde el principio. Yo fui sobreviviendo en Inglaterra, también en Aragón y en Misano saqué las garras, por así decirlo, pero sí es cierto que iba con el gancho. Al final íbamos con las Kalex pero todavía no sabemos por qué. Ni siquiera el equipo oficial sabe cómo solucionar X problemas que tenemos en X circuitos“.

Todo esto y mucho más en la entrevista completa que podrás oir proximamente en nuestro podcast, en la que Canet explica su paso al Pons Racing, lo que espera de Kalex e incluso su particular punto de vista sobre cómo llegar a MotoGP.

