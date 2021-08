Moto2 Silverstone: pole para Bezzecchi, segundo lugar y salvada para Navarro (incluye video)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Marco Bezzechi (Sky VR46) ha conseguido la pole position del Gran Premio de Gran Bretaña en Moto2 en una sesión que ha estado dominada por Sam Lowes (Marc VdS), tercero final que ha visto como un final de sesión frenética, búsqueda de rueda incluída, se veía superado por Bezzecchi y por un renacido Jorge Navarro (Lightech Speed Up), un piloto necesitado de buenos resultados de cara a un futuro incierto en la categoría. De hecho, Navarro ha puesto el espectáculo y el empuje a la sesión:

“He salido con todo, en mi primera tanda iba marcando un buen tiempo pero hemos salido con el blando y no hemos trabajado mucho con él, creemos que el duro será la opción de carrera. El caso es que la goma traccionaba demasiado e iba un poco al límite, en la segunda tanda he cambiado la goma y si bien no he cuadrado la vuelta perfecta y me hubiera venido bien un rebufo para rascar algo en la recta podemos estar contentos, mañana lucharemos por estar delante“.

Los contendientes al título, los compañeros del Red Bull KTM Ajo Remy Gadner y Raúl Fernández, saldrán cuarto y quinto respectivamente. La tercera línea de salida estará copada, en este orden, por los pilotos españoles Augusto Fernández (Marc VdS), Arón Canet (Aspar Team) y Xavi Vierge (SRT Petronas).

Puedes consultar la clasificación completa aquí:

