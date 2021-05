Moto2: estratosférica pole de Raúl Fernández. Jorge Navarro, tercero

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Con gotitas de lluvia mojando las pantallas y cúpulas, que no el asfalto, se ha celebrado las sesiones de clasificación para el Gran Premio de Italia de Moto2, un factor más sicológico que real según Jorge Martínez “Aspar” a micrófonos de DAZN pero que ha condicionado la clasificación, con los pilotos apretando desde el inicio de las sesiones por si la lluvia arreciaba, tanto que Lowes batía el récord de pole oficial a falta de 8 minutos.

Pero finalmente fue Raúl Fernández (Red Bull KTM Ajo) el que se llevara la Pole Position, segunda consecutiva y segunda del año para Fernández, marcando su tiempo a falta de 6 minutos de sesión y dejándolo inalcanzable al resto de la parrilla, que no sólo no se acercó a Fernández sino que vieron que no podían superar sus propios tiempos por la presencia de gotas de lluvia en algún sector del circuito. Sólo Jorge Navarro (MB Conveyors Speed Up) apretó al final de la sesión alcanzando una fantástica tercera plaza de salida.

Raúl Fernández ha evitado hablar de sí mismo tras la pole y ha dedicado íntegramente sus primeras palabras deseando la recuperación y buenas noticias de Jason Dupasquier.

Fantástico el joven murciano Fermín Aldeguer (MB Conveyors Speed Up) que está sustituyendo a Yari Montella en la categoría y que ha conseguido clasificarse para la Q2 con el mejor tiempo de la Q1 y terminando decimoquinto final.

A continuación, la parrilla de salida completa:

