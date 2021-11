Remy Gardner, Campeón del Mundo de Moto2

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Se confirmó el pronóstico. Remy Gardner es el Campeón del Mundo de Moto2 2021. El australiano aplicó el principio de prudencia y no arriesgó nada para hacer valer los 23 puntos de ventaja con los que afrontaba el Gran Premio de la Comunitat Valenciana.

Tras una bandera roja en la primera vuelta por presencia de aceite en pista, Raúl Fernández hizo los deberes ganando la carrera recortada en nueve vueltas (16 en total, en una nueva muestra de la falta de respeto hacia las categoría no-motogp), sumando su octava victoria del año y quedándose a cuatro puntos del título.

Gardner se limitó a rodar en zona de confort, terminando la carrera en décimo lugar y logrando un título que se suma al palmarés familiar. Su padre, el legendario Wayne Gardner, fue Campeón del Mundo de 500cc en 1987.

Junto a Fernández, Fabio Di Gianantonio y Augusto Fernández subieron al pódium en la última carrera de la temporada. Mención especial para Thomas Luthi, quien hoy ha disputado su última carrera como piloto del Campeonato del Mundo.

