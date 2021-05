GP Italia, resultados Moto2 viernes: Raúl Fernández planta cara a Sam Lowes. Caída de Ramírez (video)

También pasaron el corte provisional del Top 14 Marcel Schrötter (Liqui Moly Intact GP), Aron Canet (Kipin Energy Aspar Team), Somkiat Chantra (Idemitsu Honda Team Asia) y Héctor Garzó (FlexBox HP40). Caídas Tom Lüthi (Pertamina Mandalika SAG Team) y Marcos Ramírez (American Racing). El conileño finalizó 16º, con el meritorio Fermín Aldeguer (MB Conveyors Speed Up) 19º en sustitución de Yari Montella, mientras que Albert Arenas (Kipin Energy Aspar Team) concluyó 28º el primer día.

A last lap attempt to make it into the top 14 goes wrong for @24Marcosramirez! 😮#Moto2 | #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/wxG1a9qEdD

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 28, 2021