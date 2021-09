Moto2 vs. WorldSSP ¿cómo se pilotan?

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Actualmente tenemos dos campeonatos de velocidad que ostentan la condición de Mundial, MotoGP y WorldSBK. La llegada de Dorna como gestor en ambos casos ha propiciado que las similitudes crezcan, sumando una categoría antes inexistente en el WorldSBK, el WorldSSP300, hasta tener tres categorías, como en MotoGP. así, podríamos establecer paralelismos entre WorldSBK-MotoGP, WorldSSP-Moto2, WorldSSP300-Moto3.

De todas estas comparaciones, quizás donde podríamos hacer una comparativa más “justa”, sería en la categoría intermedia y este año tuvimos la oportunidad de hablar con Manu González, que está haciendo una extraordinaria campaña en el WorldSSP donde ya ha conseguido una victoria y varios podiums y que le ha valido para ser llamado por el Forward Racing para pilotar la MV Agusta de Moto2.

Desde que empezara la categoría de Moto2, la evolución que ha sufrido ha sido muy grande. De aquellos primeros prototipos que debutaron en el antiguo CEV en manos de pilotos como Dani Rivas con la BQR del equipo Blusens, o las Harris, Moriwaki, Suter, etc…, todas con motor Honda, incluso proyectos interesantísimos como la española Ariane2, Campeona y Subcampeona con el equipo Stratos en el CEV, hasta llegar al momento actual en el que las Kalex dominan con mano de hierro, pero con motores Triumph, la categoría ha ido experimentando una especialización que hace que los detalles y la capacidad de análisis en forma de número de sensores sea fundamental para obtener los mejores resultados.

Este año, además, se está hablando mucho de los neumáticos, ese elemento que pone en contacto con el asfalto todo el trabajo que los constructores y pilotos, los ingenieros y mecánicos realizan en fábricas y boxes. Todas las pruebas, todos los kilómetros de tests, deben pasar por el uso de ese neumático que puede hacer bueno o malo todo el trabajo previo, un estilo de pilotaje, un concepto de chasis, unas suspensiones concretas, un control de tracción, una electrónica, etc…

Así pues, encontramos en Manu a la persona perfecta para que nos describiese las diferencias entre las motos que participan en ambos campeonatos e hiciese una comparativa entre los neumáticos. Manu nos explicaba así cómo es el comportamiento en curva:

“Bufff…. se supone que son de la misma categoría pero no se parecen en nada. Cada moto tiene un movimiento, con la Yamaha o la Kawa, cuando entras en curva, tiende mucho a moverse y rebotar mucho de atrás y tienes que dar gas lo antes posible para que la moto se estabilice y no se mueva, con la Moto2 es todo lo contrario, soltar el freno lo antes posible y aguantar el gas, dejar la moto en ese punto que gira muchisímo y luego dar gas de 0 a 100 muy rápido. En la Supersport el gas se da más progresivamente.”

Otra de las grandes diferencias, nos explicaba, está en la manera de parar la moto antes de la entrada en curva;

“Cuando cogí la Moto2 abría gas como en la SSP y la moto rebotaba más con gas que sin gas, esto me costó adaptarme. Otra cosa es que con la SSP tienes que hacer mucha fuerza con el freno para parar la moto, tampoco tienes el cambio sin embrague de las Moto2, hay que coger el embrague. En el WorldSSP hay que coger fuerte el freno hasta meter la moto en curva, con la Moto2 haces mucha menos fuerza sobre el freno, reducir marchas poco a poco y soltar el freno suave, más como en las motos pequeñas.”

Moto2 tiene un único fabricante de motores, siendo los actuales los Triumph de 765 cc, basado en el famoso motor de la Street Triple RS. En este punto se mostraba inflexible, el motor empleado en Moto2 marca las diferencias, “El motor Triumph tiene mucho más par, siempre sales de curva haciendo caballitos y la moto va descabalgada cuando aceleras.”

Pero donde hizo un análisis que nos resultó tremendamente interesante fue en las sensaciones que transmiten los diferentes neumáticos, Dunlop en Moto2 y Pirelli en WorldSSP. Ojo que los Pirelli son gomas que puedes encontrar en tu servicio de neumáticos de confianza.

“La rueda de delante es muy rara en Moto2: cuando entras en la curva no sabes si se va a cerrar, si va a botar… es muy díficil tomarle el pulso a los neumáticos de Moto2, con la Pirelli del WorldSSP es cierto que le he cogido el truquito de llevarla al límite, dónde se cierra un poquito para que la moto gire más, con la Dunlop no tienes ese punto e intentar hacer eso era perder tiempo por vuelta… El desgaste de la Dunlop frente a la Pirelli es… extraño. En WorldSSP, con la Pirelli el ritmo de la primera vuelta a la última puede bajar medio segundo, con la Dunlop, con la Moto2 bien puesta a punto, el grip del inicio no es tan bueno como en WorldSSP pero el derrape del final incluso te ayuda a girar más la moto… pero hay que cogerle el punto.”

