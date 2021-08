Jorge Navarro: “Pedí la moto de 2019, y hemos conseguido el podio”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Jorge Navarro (Lightech SpeedUp) ha conseguido la tercera posición del Gran Premio de Gran Bretaña de Moto2, un podio que se le ha resistido durante 2020 y todo lo que llevamos desde 2021 tras un 2019 en el que terminó cuarto del Mundial de Moto2 sumando un total de 8 cajones: “Un tiempo duro para mí y la gente de mi entorno, volver así es la ostia, estando delante en todos los entrenos y pensado en luchar por la victoria por mis ritmos“.

Navarro ha sacado lo mejor de sí mismo en un momento en el que se encuentra sin equipo de cara al 2022 y con una importante colección de resultados poco vistosos durante todo 2020 y lo que llevamos de 2021, algo sobre lo que ya hablamos con él tras un duro 2020 en el que claramente nos comentó que “en pretemporada 2020 me encontraba muy bien, continuabámos con la línea del año pasado, pero una vez que llegamos a Jerez en Julio nos encontramos que nos habían cambiado el neumático delantero, y desde entonces hemos estado buscando la línea y no he encontrado la confianza con la moto”.

¿Qué ha pasado en Silverstone para que Navarro pudiera llegar al podio? En palabras de Navarro a DAZN “en esta categoría está todo tan apretado que pequeños detalles marcan la diferencia, la suma de todos estos pequeños detalles cuando te los pones a favor tienes un puntito extra y cuando te los pones en contra estás fastidiado”, momento en el que este redactor no puede menos que recordar aquella entrevista que nos concedió y sus aclaraciones sobre los neumáticos. Unos neumáticos que a Silverstone parecen haber vuelto (Dunlop ha llevado a Silverstone más especificaciones delanteras) y que además, se unen a situación que nos devela un claramente una situación incómoda entre Jorge Navarro y su moto durante 2020 y 2021: “A Silverstone llegué con las ideas claras y pedí la moto igual que la 2019 que yo estoy mejor que en 2019, y con pequeños ajustes hemos conseguido un gran resultado“.

Tampoco podemos obviar que en estos momentos Navarro tiene la presión añadida de conseguir resultados que le avalen para una plaza en 2022, algo que reconoce a medias: “He corrido en pilotar lo mejor posible, sin objetivos y pensando curva a curva. He hecho mi máximo, he mejorado mi ritmo en carrera y bueno, he mostrado mi potencial y en este mundo vives de demostrar resultados. Ha quedado claro dónde está el nivel“.

La respuesta a esta y otras dudas, en los próximos GGPP.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: