Dirección de Carrera ha sancionado tanto a Jeremy Alcoba como a John McPhee a salir desde el pit lane en el Gran Premio de Portugal con una penalización extra de 5 segundos para Alcoba y 10 para McPhee. El pecado, encararse tras una caída durante el Gran Premio de Doha en la escapatoria de la curva 1 pero sobre todo, el pecado parece ser haber sido captados por TV. Si bien este tipo de actitud es intolerable en el deporte, en el motociclismo en particular más intolerable es crear ocasiones de peligro dentro de la pista.

La sanción supone prácticamente una bandera negra para dos pilotos que deberían luchar por el Mundial de Moto3 por haber causado mala imagen al Campeonato, una sanción más propia de un colegio mayor que de un deporte profesional. Así, dos pilotos inmersos en un lance de carrera sumarán (con bastante probabilidad) cero puntos en dos carreras, una por caída y otra por imposición administrativa. En el caso de McPhee es aún peor, pues en el Gran Premio de Qatar tampoco pudo terminar la carrera al ser tirado por otro piloto, algo que el escocés declaro aceptar “porque es lo que es“, desagradables pero cosas que pasan en la competición.

Lo cierto es que de una acción involuntaria como la de Alcoba, Dirección de Carrera no ha dudado ni tardado en lastrar fuertemente la temporada de dos pilotos llamados a luchar por el Título este mismo año. Una sanción que choca con el exasperante silencio, y por tanto favoritismo, que se mantienen en las múltiples ocasiones de peligro real que hemos visto en la recta de Losail, con varios pilotos empujando a otros hacia el muro, así como en el caso entre Jack Miller y Joan Mir y el casi inmediato anuncio de no tomar acciones posteriores sobre el incidente.

John Mcphee se ha disculpado en RRSS de la siguiente manera, recibiendo el apoyo y la comprensión de múltiples fans y pilotos de otros campeonatos: “Dejé que mis emociones se apoderaran de mí en Qatar, después de haber sido derribado por segunda semana consecutiva como consecuencia del error de otro piloto. Debo disculparme por mi conducta, no reaccioné bien al incidente. Es un deporte cargado de adrenalina, con un peligro inherente obvio; que la moto de un competidor me golpeara la cabeza provocó una respuesta fuera de lo común y me gustaría disculparme con los aficionados, mi equipo, PETRONAS y nuestros socios. Acepto la penalización e iré a Portimao concentrado en la tarea que tengo entre manos“.

En la edición número 91 de nuestro podcast puedes encontrar un animado debate sobre lo hechos entre Alcoba y McPhee así como la actuación de Dirección de Carrera.

