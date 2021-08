Videos: Gabri Rodrigo no aprende y sigue tirando rivales

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Gabriel Rodrigo (Indonesian Racing Gresini) está alcanzando el culmen de su inconsistencia y nula capacidad de medir riesgos durante los entrenamientos del Gran Premio de Austria de Moto3. Si bien Rodrigo es un piloto capaz de ir rápido, algo que demuestra a cada cita, su capacidad para mostrarse consistente, no cometer errores y no poner en peligro a sus compañeros de pista y rivales también queda patente con demasiada asiduidad para lo que se le supone a un piloto mundialista, máxime con su bagaje, ya que es uno de los pilotos más experimentados de la categoría.

Una experiencia que no le vale para buscar tiempos en entrenos sin poner en riesgo a sus compañeros. Si bien en la FP3 Rodrigo ha tirado a Ryusei Yamanaka (Prustel) provocando una fractura de húmero para el japonés que le dejará fuera de carrera en el Red Bull Ring.



Por este motivo, el argentino ha sido sancionado a salir desde el Pit Lane en el Gran Premio de Austria, algo que no sólo no ha devuelto a Rodrigo a la tierra, sino que ha terminado con Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse) en la tierra a la que Rodrigo debía volver. Por fortuna, en este caso Suzuki no ha sufrido lesiones… y deja en duda qué vale sancionar a pilotos incapaces de medir.

A bad day gets worse for @gabrirodrigo2! 😲 Moments after receiving a pit lane start, the @GresiniRacing rider tangles with @TatsukiSuzuki24! Both riders are ok 💢#Moto3 | #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/F6TezRoaFs — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 14, 2021



¿Qué te parecen las acciones de Gabriel Rodrigo?

