Álex Rins: “He tenido problemas con el freno delantero”

Álex Rins ha terminado la carrera del Gran Premio de Estiria de MotoGP en la séptima posición en el primer Gran Premio en el que ha contado con el dispositivo de regulación de altura del eje trasero instalado en su moto. [Puedes consultar como ha terminado la carrera AQUÍ]

El 42 ha vuelto a sufrir los problemas con el freno que ha padecido últimamente lo cual le ha condicionado especialmente de cara a la segunda resalida posterior a la bandera roja: “En la primera carrera nos hemos podido posicionar un poquito mejor. Después, en la segunda, he tenido bastantes problemas con el freno delantero. No me sentía del todo cómodo, me bajaba mucho la leva. Un poco los problemas que hemos tenido durante todo el fin de semana”.

Este problema le afecta especialmente en lo relativo a la estabilidad de la moto en la frenada por lo que le condiciona toda la fase de frenada y entrada en curva: “Si no consigues parar la moto en la primera parte de la frenada, después tienes que seguir tirando del freno y se empieza a mover la rueda delantera, así que no tienes mucho ‘feeling’”.

En cuanto a la causa de dicha problemática, el piloto de Barcelona reconoce que no hay un motivo claro pero por lo que han investigado junto al proveedor del sistema de frenado estaría relacionado con su estilo de pilotaje: “Por lo que hemos hablado con Brembo soy uno de los pilotos que más calienta los frenos en carrera. Pero claro, una vez que los calientas no funcionan, no tienen el mismo potencial”.

En cuanto al nuevo dispositivo de regulación de altura del tren trasero, el de Suzuki se ha mostrado muy satisfecho con su rendimiento: “He usado el dispositivo durante toda la carrera y es un paso adelante claro. No conseguimos adelantar todavía en recta, pero al menos nos podemos defender, cosa que antes no podíamos hacer. Así que hemos dado un pasito hacia delante”.

Así, Rins se muestra esperanzado de poder mejorar su rendimiento global de cara a la próxima carrera que se disputará en el mismo circuito justo una semana más tarde: “Bueno, al final acabamos séptimos. Tenemos que intentar mejorar un poquito de cosas de cara a la carrera de la semana que viene y a seguir luchando”.

