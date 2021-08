Álex Rins: “No sé mi ritmo real”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Álex Rins arrancará el Gran Premio de Estiria de MotoGP desde la décimo tercera posición de la parrilla de salida después de una jornada clasificatoria protagonizada por el estreno en Suzuki del dispositivo de regulación de altura del eje trasero. [Puedes ver como ha quedado la clasificación AQUÍ]

El piloto de Barcelona ha pagado el precio de centrar en exceso su trabajo en el análisis del famoso dispositivo de modo que le ha faltado tiempo para poder trabajar de cara a encontrar el ritmo de cabeza. “Nos hemos centrado tanto en ver si el dispositivo iba bien o no, que no he podido dar muchas vueltas de ritmo. Así que el ritmo real mío no lo sé, no lo he podido demostrar. Pero bueno, yo creo que de cara a mañana podemos estar por ahí si hacemos una buena salida” reconocía en la rueda de prensa.

Sin embargo el piloto catalán se ha mostrado muy satisfecho del rendimiento que la última incorporación técnica ofrece a su Suzuki. “Ha sido un día productivo, pero un poco frustrante por el resultado. Al final quedar en décimo tercera posición a 0’038 segundos de entrar a la Q2 no es agradable, pero bueno. Hemos podido probar bastante bien el ‘rear device’ [en referencia al dispositivo de regulación del altura del eje trasero que Suzuki ha estrenado] hemos hecho muchas pruebas, muchas contrapruebas, con una moto con el dispositivo, con una moto sin el dispositivo… La verdad es que se ve diferencia de llevarlo a no llevarlo, así que si mañana la carrera es en seco, que lo dudo, lo llevaremos. Y si la carrera es en mojado y tenemos suerte de que el warm up es en mojado, lo probaremos en el warm up”, declaraba ante los periodistas.

A pregunta de MotoRaceNation el 42 ha admitido que una de las ventajas del nuevo dispositivo es que mediante la electrónica ahora pueden aplicar más potencia a la salida de las curvas puesto que la moto tiene menos tendencia a levantar la rueda delantera: “Hemos probado a añadir más potencia a la salida de las curvas por el simple hecho de que gracias al ‘rear device’ conseguimos tener la rueda más en el suelo y se puede poner un poquito más”.

Además, Rins ha reconocido que últimamente sufre problemas con el freno de la moto al quedarse sin recorrido en la maneta de freno, aspecto en el que ya está trabajando Brembo: “El hecho de que no estemos delante o de las posiciones en las que solíamos estar antes del parón se debe un poco al hecho de probar y centrarnos tanto en el ‘rear device’ y después a los problemas que hemos tenido en casi todos los entrenos con la maneta del freno. Es un poco complicado el hecho de llegar a una curva y ver que la maneta de freno te viene hacia la mano y ves que no puedes tirar más y no puedes parar la moto. Especialmente en un circuito en el que tienes que clavar el punto de frenada para no irte largo”.

En cuanto a la posibilidad de ganar más posiciones de lo habitual en la salida gracias al nuevo dispositivo, el 42 se mantiene a la expectativa de probarlo el mismo domingo ya que durante el sábado no lo ha probado a la hora de arrancar desde parado: “No he hecho ninguna salida con el ‘rear device’ porque en el FP3 hemos acabado con la otra moto que no lo tenía puesto, en el FP4 hemos entrado una vuelta antes para preparar la Q1 y en la Q1 pues con la rabia y la frustración no me ha salido el hecho de pararme a probarlo. Seguramente para mañana no lo probaré para la salida a no ser que hagamos un warm up en seco porque no sé cual es el transfer en la salida, pero sí que es verdad que me tranquiliza tener las mismas armas que los demás”.

