Jorge Martín: “Tenemos margen de mejora”

Jorge Martín ha dejado con la boca abierta a propios y extraños al ganar el Gran Premio de Estiria de MotoGP en la que tan solo ha sido su sexta carrera de la categoría reina. [Puedes consultar el resultado de la carrera AQUÍ]

Martín, que partía desde la pole, ha reconocido que el circuito es favorable para las características de su moto pero que no se esperaba poder luchar por la victoria al inicio del fin de semana: “Solo quería ir mejorando de carrera en carrera. El arranque en Catar fue fantástico y teníamos la posibilidad de la victoria pero no me sentía suficientemente confiado o no era suficientemente fuerte para lograrlo. Después de la caída en Portimao me concentré totalmente en esta carrera y la de la semana que viene, porque sabía que era una carrera fuerte para Ducati. Es el mejor circuito de la temporada. Sabía que este era el lugar para hacerlo y estaba totalmente volcado en mi objetivo. Antes de la carrera no me esperaba poder luchar por la victoria pero al final lo he podido lograr”.

De hecho el de San Sebastián de los Reyes cree que de cara a la carrera de la semana que viene todavía puede ser algo más rápido: “En cuanto al futuro la semana que viene tenemos otra oportunidad y creo que aún tenemos un poco de margen de mejora en algunos puntos del circuito donde podemos mejorar una o dos décimas”.

Sin embargo el ahora 89 es consciente de que al nivel en que se encuentra no hay demasiado recorrido para incrementar el ritmo: “Desde luego cuando estás luchando por una pole en MotoGP ya sabes que estás al límite, porque estamos aquí en MotoGP a un nivel top y cerca de conseguir la pole ya sabes que no hay mucho más margen más allá de que vas al límite. Trataré de trabajar en lo psicológico, trataré de mejorar, pero no es fácil. Hoy no podría haberlo hecho mejor. Creo que contamos con mucho potencial, la moto tiene mucho potencial y esto es algo muy bueno para nosotros”.

En cuanto a la gestión que ha hecho el madrileño de la presión a la que Joan Mir le ha sometido durante toda la carrera, ha destacado el aspecto psicológico como fundamental: “Ha sido más una batalla mental que un cuerpo a cuerpo. Tenía esta ventaja de 1’2 segundos en las últimas vueltas y estaba pensando en la victoria. Por eso cuando he cruzado la meta estaba feliz pero también estaba cansado y se me pasaban muchas cosas por la mente. Quizás por eso mantengo la calma. Si hubiese estado luchando con Joan en la última curva y hubiese ganado, probablemente habría sido una historia distinta. Pero he tenido tiempo para pensar en la victoria antes”.

