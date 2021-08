Marc Márquez: “El dolor no ha aumentado en carrera”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Marc Márquez ha terminado la carrera del Gran Premio de Estiria de MotoGP en la octava posición, justo por delante de su hermano y como segunda Honda mejor clasificada por el quinto puesto de Takaaki Nakagami. [Puedes consultar el resultado de la carrera AQUÍ]

El piloto de HRC ha tenido un gran ritmo en la primera carrera, pero no ha podido conseguir la misma competitividad después de la bandera roja que ha obligado a detener la prueba: “Me quedo más con la sensación del fin de semana y de la primera carrera. En la segunda carrera… los errores llegan por sensaciones. Incluso después del error, tampoco tenía el ritmo. Ha habido un momento en que tenía a Binder y a Rins cerca y no he podido. Se me iban escapando tres o cuatro décimas por vuelta que es una barbaridad y no podía. Desde la primera vuelta no he encontrado la sensación con ese segundo juego de neumáticos”.

Precisamente el de Cervera dice estar analizando la causa de la diferencia de rendimiento ya que todavía no está clara al 100%, aunque todo apunta a que ha sido a causa de los neumáticos pues es lo único que han cambiado de una carrera a otra: “Es como lo que me pasó ayer en el clasificatorio, que lo dije. El primer juego de neumáticos mal y el segundo bien, pues hoy en la carrera ha sido en la primera carrera me encontraba muy bien con el primer juego de neumáticos y con el segundo mal. Esto pasa. Tenemos que entender por qué. No he sido el único piloto, también le ha pasado a Oliveira, a Bagnaia… forma parte de las carreras”.

A pesar de los errores que ha cometido durante las primeras vueltas de la segunda carrera que le han hecho perder muchas posiciones, el 93 cree que podría haber mejorado el resultado pero igualmente hubiera estado condenado a hacer un mal resultado por la falta de sensaciones con los neumáticos: “En una carrera normal sin errores, yo creo que podríamos haber acabado quintos. Pero el quinto está a quince segundos del líder, así que no es nuestro sitio, es muy lejos”.

La consecuencia de no conseguir hacer trabajar los neumáticos es la misma que llevan padeciendo todos los pilotos Honda en los últimos tiempos, la falta de agarre en el tren trasero. El español ha explicado con claridad por qué ese hecho influye tanto en el rendimiento global: “El problema cuando pierdes el agarre trasero es que pierdes en la frenada, en el giro y en la aceleración, pierdes en todos lados. Veremos el fin de semana donde estamos”.

El otro factor que ha llevado a Marc a rendir por debajo de lo que él mismo esperaba es que la recuperación de su forma física no ha sido tan buena como esperaba que fuese tras el largo parón estival: “Es obvio que no estoy a mi nivel. Ya lo dije el viernes que estaba frustrado porque esperaba estar mejor de condición física tras el parón veraniego. Pero no ha sido así, lo acepto y tengo que concentrarme. También es cierto que el resultado de la carrera no es la posición donde debería haber estado porque durante el fin de semana estábamos más fuerte. Sí que en parrilla arrancaba octavo pero el ritmo durante el fin de semana era medio segundo más rápido. En la segunda carrera por algún motivo no he sido capaz de hacerlo. Soy un piloto que normalmente si tengo ritmo en entrenamientos lo puedo trasladar a la carrera, pero hoy ha sido imposible”.

Sin embargo el piloto catalán ha querido aportar una mirada optimista a su evolución física al destacar que no ha sido el motivo principal del resultado del Gran Premio de Estiria y que el dolor ha sido algo manejable para él: “Durante la carrera he tenido dolor pero aceptable. No ha aumentado durante la carrera y ese es el aspecto positivo. También es cierto que he ido a ritmo de crucero, no he atacado. He rodado en 25’s que es muy lento pero es lo que era capaz de hacer hoy. Sí, he tenido dolor durante la carrera pero ha sido constante. No ha sido un gran problema, no ha sido una gran limitación hoy”.

Por último ha querido aportar su punto de vista sobre los toques que ha tenido con Aleix Espargaró y que han llevado al piloto de Aprilia a pedir una penalización contra el de Honda: “Si yo me tuviera que quejar de todos los contactos ¿qué podría hacer? En Assen él me tocó y casi me caí y yo nunca me quejé. Aquí en la primera carrera Mir me ha tocado y no me he quejado. Así son las carreras. Es cierto que en la primera carrera si ha habido un culpable he sido yo porque él había ido un poco largo he visto el hueco y me he metido. Porque si dudas ahí se te cuelan varios pilotos y pierdes muchas posiciones. Pensaba que no nos íbamos a tocar tan fuerte. En la segunda carrera ha sido culpa suya. He arrancado mejor que él, estaba en una buena posición, en el punto de frenada estaba en paralelo con él, pero ha soltado los frenos y se ha metido. Estaba Quartararo en el interior y nos hemos tocado. En la primera carrera ha sido mi culpa y en la segunda ha sido la suya”.

