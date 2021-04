¿Y si Pedro Acosta saltase directamente a MotoGP? Lo que opinan los pilotos de la categoría reina

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Jack Miller es, a día de hoy, piloto del equipo Ducati oficial, pero no ha sido un camino fácil hasta llegar ahí. Tras ser subcampeón del mundo de Moto3 en 2014 dio por sorpresa el salto a la categoría reina al firmar por HRC, sin pasar por la categoría intermedia.

Coincidieron en Moto3 con el australiano hombres como Alex Rins, Miguel Oliveira o Francesco Baganaia. A excepción de Álex Rins, que recaló en una de las dos únicas motos que tiene Suzuki en 2017, desde el momento en que Jack Miller dio el salto ha tardado el mismo tiempo en llegar a un equipo de fábrica.

Con esos precedentes no parecería descabellado que un piloto como Pedro Acosta, que está demostrando cosas muy especiales en la pista, diese el salto directamente hasta MotoGP, no pasando por Moto2.

Como dice el refrán: “Cada cuál cuenta la feria según le va en ella”, cuando los ganaderos vendían sus cabezas en las ferias hablaban mejor o peor de la organización en función de los resultados que habían obtenido. Y en este caso también ha sido así con los pilotos que hoy militan en MotoGP, con una excepción.

Fabio Quartararo, niño prodigio y prácticamente ungido como ‘anti-márquez’ en su etapa pre-mundialista en el FIM-CEV Repsol no fue capaz de gestionar esa presión y atención, no consiguiendo victorias en la categoría pequeña y pasando discretamente por Moto2.

El francés, que vivió aquello como resultado del exceso de presión dijo “sólo tiene 16 años. Como decía antes, sólo ha de disfrutar y con los resultados que está haciendo no me preocupa su futuro. De momento no hay que hacer más comentarios porque tiene un gran futuro delante de sí”

Diferente fue para Francesco Bagnaia en el enfoque, que no se quedó corto en elogios hacia el murciano: “Es uno de los rookies que más me ha impresionado desde que estoy en el campeonato, pero el mejor camino de llegar a MotoGP es hacer dos años en cada categoría. Conseguir experiencia, aprender y crecer. Para mí es mejor esperar y no poner mucha presión sobre él porque hemos visto a otros pilotos a los que los medios les han presionado mucho y se han perdido. Es mejor esperar y únicamente felicitarle”.

También Joan Mir quiso sumarse a los consejos del camino más largo y ahondó en el cómo debe Acosta plantearse las cosas: “Ahora tiene que ser inteligente y rodearse de buena gente, que no le dejen hacer este tipo de cosas. Ha empezado a ser competitivo desde el principio y se ha puesto líder del campeonato y todo eso, y es algo bueno para su futuro porque quiere decir que necesita menos tiempo que los demás para adaptarse. Pero la experiencia es algo que es más difícil conseguir, porque necesitas carreas y necesitas que te pasen cosas. Es algo que no se puede comprar. Creo que dos años en cada categoría es lo más inteligente. Los pies en el suelo y seguir trabajando”.

Y también Marc Márquez, que siempre ha dicho que sólo quería pasar de categoría si lo hacía con el título debajo del brazo: “Ya conocéis mi filosofía desde que he llegado, paso a paso y tratar de aprender. Cuando ya está bien de Moto3 entonces pasar a Moto2 y aprender allí y pasar después a MotoGP.

No creo que sea su decisión teniendo sólo 16 años, sino que es decisión de su equipo, su gente. Dejemos que pilote, que disfrute que es lo más importante que entre todos hemos quemado a muchos pilotos jóvenes por la presión. Puede ganar este título este año, pero dejémosle pilotar y disfrutar que llegará”

Pero uno de los pilotos a los que entre todos hemos otorgado un aura de piloto reflexivo, maduro, e incluso de filósofo, Franco Morbidelli, entonó una canción diferente: “Estar con los pies en el suelo es importante, pero Pedro tiene algo diferente. Nunca hemos visto algo así.

Veo carreras desde que era un niño y sólo Romano Fenati hizo algo similar, pero era en otras circunstancias y con Moto3 era nuevo. Lo que vemos de Pedro es algo más, eso es claro.

Lo que veo de él es que no parece 16 años, parece un tipo muy centrado y no está aquí para jugar. Tener los pies en el suelo es el consejo adecuado, pero también creo que si siente que ha de dar el paso, no digo que sea el año que viene, si sigue haciendo algo más entonces tiene que hacer algo más por su futuro.

Puede que veamos algo más de él, así que si lo siente ¿por qué no? Le diría que siga con los pies en el suelo pero que escuche lo que siente, porque está haciendo algo distinto”.

Todos abogan por hacer un camino más largo, sin embargo Franco Morbidelli apunta más a la capacidad, el talento y la sensación que pueda tener Pedro Acosta sobre la moto y sobre la capacidad que pueda tener sobre ella.

Tal y como decíamos al inicio, si Jack Miller también lo ha logrado, tal y como lo han conseguido aquellos que han seguido el camino estándar, ¿por qué no lo puede conseguir Pedro Acosta? Pero sobre todo, ¿Por qué no se lo puede plantear un piloto que está demostrando un talento excepcional?

