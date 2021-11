Pol Espargaró: “Hemos sido fuertes y lo hemos hecho bien”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Pol Espargaró, que partía desde la sexta posición de la parilla, ha empezado la carrera situándose en el grupo delantero, manteniendo un buen ritmo y con el objetivo de pelear por el podio. Un pequeño susto con otro piloto poco antes de haberse completado la mitad de la carrera ha hecho que Pol se viese retrasado hasta la octava posición.

El piloto del equipo Repsol Honda ha podido ir mejorando sus tiempos vuelta a vuelta y, finalmente, ha cruzado la línea de meta en sexta posición. Después de este fin de semana en Portugal, Pol Espargaró ocupa la décima posición en la clasificación general con 100 puntos.

“En general hemos hecho una buena carrera, la salida ha sido una lástima porque estaba bien con Álex y Jack, pero luego Iker ha frenado tarde y me ha echado. He perdido algunas posiciones, así que he tenido que concentrarme en recuperar. Mi ritmo en la carrera ha sido bueno después de esto y tengo que decir que estoy contento con el ritmo, hemos sido fuertes y lo hemos hecho bien. En un momento de la carrera estaba alcanzando a Fabio y a las Ducati, rodando rápido. Ahora estamos entre los diez primeros del campeonato y seguimos mejorando con cada carrera, así que terminemos bien la temporada. Este es el objetivo”.

Fuente: Repsol Media

