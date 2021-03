Pol Espargaró: “Con el tío más rápido al lado se aprende a palos mucho más rápido”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Pol Espargaró cerró el cuarto día de entrenamientos en Catar con un crono de 1:54.103, lo que le situó en la décima posición de la tabla a algo más de ocho décimas de segundo del más rápido del día, que fue Maverick Viñales, y como la Honda mejor clasificada de la jornada.

Además, el piloto de Granollers sufrió su primera caída desde que pilota para Honda, un hecho del que había hablado mucho esperando que llegara, aunque en este caso no sucedió como había esperado. “Estoy un poquito decepcionado, porque no es la caída que yo esperaba” comentaba entre risas. “Porque yo esperaba una caída apretando al límite, en una vuelta rápida, buscando los límites de la moto y esa caída aún no ha llegado. Eso es lo que yo me esperaba que llegara; apretando una vuelta, una caída. Pero nada más lejos de la realidad. Ha sido en la tercera vuelta, con un neumático medio delantero. He sido de los primeros pilotos rodando y la pista probablemente estaba sucia de la noche. He caído por eso y no es lo que yo esperaba, aunque eso también nos da información” sentenciaba en la rueda de prensa.

El 44 quiso matizar el significado de ser el piloto Honda mejor clasificado, contextualizando lo que significa. “Lo de ser la primera Honda, en un test… No estoy mirando mucho los papeles. Primero que a una vuelta no sirve para nada porque tienes que hacer 24. Solo sirve para el ‘qualy’ y si haces una mala salida ni para eso. Pero por todo lo demás estoy contento porque las cosas están saliendo muy bien y viendo los ritmos de todo el mundo creo que estamos en el sitio donde tenemos que estar. Nos falta un poco evidentemente, pero creo que podemos estar preparados para la primera carrera. No sé si para luchar para ganar, pero sin duda creo que para estar cerca” comentaba ante los periodistas.

Respecto a la vuelta de su compañero de equipo, Marc Márquez, Pol expuso una opinión muy distinta a los típicos buenos deseos que suelen expresar todos los pilotos cuando se pregunta por el retorno de un piloto lesionado. “Nosotros nos dedicamos a hacer un show para toda la gente y quien en los últimos años ha demostrado saber hacer mejor este show es Marc. Por lo tanto a todos nos beneficia que vuelva Marc. Evidentemente a Honda le beneficia más que a los demás, pero creo que todos estaremos de acuerdo en que, sobre todo la afición, todos necesitamos que vuelva cuanto antes para disfrutar de sus carreras. Y nosotros, Honda, para disfrutar de su información. De lo que puede traer y nos puede ayudar a mejorar. Por lo tanto creo que es un ‘win to win’ para todos y, a pesar de que voy a tener al tío más rápido del mundo a mi lado y eso evidentemente me va a dejar en evidencia muchas veces, es la mejor manera de aprender. Con el tío más rápido al lado se aprende a palos mucho más rápido. Por lo tanto tengo ganas de que vuelva” reconocía el 44.

Preguntado por el ofrecimiento del estado de Catar para vacunar al paddock de MotoGP contra la Covid-19, Pol comentaba al respecto: “Dorna estará protegiendo a sus trabajadores y será totalmente lícito”.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: