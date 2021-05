Pol Espargaro enfadado por no haber conseguido la ‘pole’

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

[/media-credit] FIM World Championship Grand Prix, Round 05, 13.-16. May 2021, MotoGP, Le Mans, France, Pol Espargaro, Honda Repsol Team Vaclav Duska Jr.

Pol Espargaró ha conseguido la 8ª posición de la parrilla de salida en el Gran Premio de Francia, que se disputa en el circuito de Le Mans.

Se lamentaba el piloto del Repsol Honda cuando hablaba de la caída que ha sufrido en el clasificatorio, cuando iba mejorando el tiempo de sus rivales.

“He pedido demasiado en el T1, no es un tiempo que no hubiera llegado pero he apretado demasiado. En los demás también habría mejorado y me he exigido demasiado y no hacía falta apretar de esa manera como para arriesgar y no caer y estar en primera fila, pero no he terminado la vuelta“.

En condiciones de seco señala a Fabio Quartararo como el hombre con mejor ritmo, pero que considera que le podría haber presentado batalla. Sin embargo, que salga primero le preocupa porque “si me entretengo demasiado en las primeras vueltas no sé si podré remontarles 2 segundos, que es el tiempo que pierdes adelantando“.

La intervención de Pol Espargaró se puede resumir en esta frase: “estoy muy enfadado porque podría haber hecho una pole, pero sobre todo porque se reducen las opciones de hacer podio mañana“

