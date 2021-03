Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Pol Espargaró ha debutado finalmente con la Honda de HRC Repsol en MotoGP y lo ha hecho quedándose a poco más de 1,1 segundos del más rápido, que ha sido su hermano Aleix. Precisamente preguntado respecto a si le pica que su hermano haya quedado por delante de él, el 44 ha respondido en tono de broma: “No pasa nada. Mientras esté detrás en el Gran Premio, que gane todos los test que quiera”.

Respecto a su rendimiento, Pol se ha mostrado satisfecho con las prestaciones conseguidas con su nueva moto. “Creo que he ido a mi límite, pero sin conocer mucho la moto es difícil sacarle el partido que le saca por ejemplo Stefan, o le sacan Álex o Taka […] Terminar a un segundo del primero prácticamente, a menos de un segundo de la mejor Honda, creo que no está mal del todo el primer día. Pero aún así me exijo el máximo. Quiero terminar el test al mismo nivel que las demás Honda. Tengo un papel enorme con todas las cosas que tengo que mejorar” reconocía al terminar la jornada.

El de Granollers ha descartado empezar a cambiar mucho la moto ya que cree que es demasiado pronto y prefiere ser él quien realice los cambio antes: “Tengo muchas opciones disponibles, pero creo que no es muy bueno estar cambiando la moto constantemente cada cinco vueltas ahora que soy completamente nuevo con la moto. Todavía tengo que acostumbrarme a la moto […] Cuando los tiempos sean más rápidos podemos empezar a tratar de adaptar la moto a mí, pero hasta entonces necesito yo más adaptación que la moto”.

En cuanto a dinámica de trabajo, Espargaró ha reconocido que tenía muchas ganas de empezar cuanto antes para poder sacar el máximo provecho de los escasos días de entrenamiento de que disponen. “Hemos sido los primeros en salir prácticamente a pista y he dado más vueltas que nadie. Nos hemos quedado sin neumáticos porque tenemos los neumáticos limitados, pero quería salir pronto por si teníamos que hacer algún cambio o había algún fallo poder completar todas las vueltas posibles con los neumáticos y así lo hemos hecho” declaraba en la rueda de prensa.

En cuanto a los aspectos a mejorar, el 44 tiene claro cuál es el área prioritaria donde trabajar: “Hoy hemos comparado mi telemetría con la de Stefan Bradl que ha sido uno de los más rápidos y los datos no son malos. Por supuesto, su confianza con el tren delantero es mucho mayor que la mía. Hay sitios en los que hacemos más o menos lo mismo, pero en otros, incluso si intento frenar fuerte, todavía me queda margen. También a la hora de soltar los frenos en medio de la curva él es más rápido. Son cosas normales porque él conoce mejor que yo los límites de la moto”.

También ha sido muy claro respecto al peaje que le tocará pagar para conocer hasta donde puede forzar su nueva Honda: “Seguiré acercándome más a los límites y seguiré haciéndolo hasta que llegue una caída que me diga donde está el límite” reconocía de forma natural.

Preguntado por si la Honda es una moto especialmente complicada de pilotar, el español ha querido matizar la dicotomía que existe entre motos fáciles y difíciles. “Es una moto complicada, sin duda. ¿Pero qué moto no es complicada en MotoGP? Son todo prototipos a los que te tienes que adaptar lo más rápido posible contando con que los demás son pilotos jóvenes con mucho talento así que todas las motos son complicadas. Yo creo que hoy en día hablamos de que una moto es más complicada o menos complicada que otra dependiendo del estilo de pilotaje que tenga el piloto que la lleva. Para mí a lo mejor es mucho más complicada una moto que necesite mucho paso por curva que una Honda. Hoy en día los estilos de pilotaje están muy marcados y el ADN de las motos también están muy marcados. Si encajas con la moto que te toca es menos complicado para ti, o lo ves menos complicado que otros pilotos de que no encajan” aclaraba antes los periodistas presentes en la rueda de prensa.

