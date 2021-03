Pol Espargaró: “El ritmo es aún mejor que la vuelta rápida”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Pol Espargaró ha concluido su segundo día a lomos de la Honda del Repsol Honda con una progresión tan positiva como la del día anterior, quedándose a poco más de siete décimas del más rápido del día que ha sido Fabio Quartararo. “Hoy he mejorado mucho. He mejorado muchísimo más que los demás y en comparación eso es muy importante. El tiempo ya empieza a ser un tiempo decente. Siete décimas del primero en una vuelta sin conocer prácticamente la moto en dos días es algo muy positivo. Y el ritmo, creo que no estamos muy lejos de los primeros y eso es algo que es también positivo. Poco a poco vamos dando pasos sin cometer errores, sin caídas y eso también es algo muy positivo para no tirar para atrás todo el trabajo hecho. Estamos muy contentos todos” reconocía con satisfacción ante los periodistas tras bajarse de la moto.

El piloto de Granollers se ha mostrado muy contento con su progresión, pero ha querido restar importancia al hecho de haber sido el segundo piloto Honda más rápido del día. “El tema de la vuelta rápida y ser la primera, la segunda o la cuarta Honda, no es muy importante. Prácticamente da igual. Hay pilotos que ponen una goma blanda al final, hay pilotos que no… Cuando un piloto se cae también pierde confianza para hacer una vuelta rápida y eso no quiere decir que no pueda hacerla. Así que en la clasificación general, en una vuelta, no me importa mucho […] Nosotros tenemos mucho más que mejorar y lo bueno es que Stefan está yendo rápido, está dando información muy importante para todos y está poniendo el target en un límite bastante bueno. Está entre los cinco primeros y eso es una pasada para poder comparar datos […] Poco a poco me voy adaptando. Estar a siete décimas el segundo día, con 100 o 115 vueltas en el circuito lo hubiera firmado sin duda y el ritmo es aún mejor que la vuelta rápida”, apostillaba el 44.

En cuanto a como puede influir el hecho de que toda la pretemporada se realice en Catar, Pol se ha mostrado muy positivo: “Entrenar en Catar y que sea el primer entrenamiento a mí me funciona de coña. En Honda ya me advirtieron de que este no es el mejor circuito para la fábrica, especialmente en los test, que siempre cuesta un poquito coger el ritmo luego al final las Honda siempre están arriba, pero siempre cuesta coger el ritmo. Y a mí me pasa lo mismo. Me cuesta en este circuito más que, por ejemplo, Jerez, por las vueltas que he dado. Este no es un circuito que se adapte a mí, con curvas largas, con paso por curva rápido, así que tanto para Honda como para mí, rodar aquí y hacer muchas vueltas es importante. Lo más importante es mejorar donde más problemas tienes y este circuito es uno de ellos y aún así la progresión es muy buena, no me estoy encallando y no me siento limitado de momento, no han habido caídas, por lo tanto el margen es aún alto y seguiremos apretando hasta que lleguen las caída porque van a llegar”.

Otro aspecto con el que el piloto catalán estás muy contento es su adaptación al Repsol Honda en general y su trato con Alberto Puig en particular. “Trabajar con Alberto [Puig] me gusta. Es directo, es claro, no hay dudas. A parte eso es lo que creo que todos necesitamos con tan pocos días de test; que las cosas sean claras y sean directas. Eso es lo que me llevé de KTM, que las cosas las decían muy directas. A veces en KTM, casi con mala hostia, pero eso en muchos momentos cuando hay nervios o cuando las cosas tienen que ser rápidas, pues eso ayuda”, concluía el 44.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: