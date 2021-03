Pol Espargaró: “Hay que intentar hacer lo que hace Marc”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Una de las sensaciones de esta pretemporada exprés concentrada en Losail está siendo sin duda Pol Espargaró. Con tan solo tres días sobre la Honda ya ha sido el piloto más rápido de la marca y quinto en la tabla del día. Su tiempo, de 1:53.899 es tan solo siete décimas más lento que el de Jack Miller, que ha sido el más rápido de la jornada estableciendo un nuevo récord del circuito.

De hecho, Pol, ha sido el primer sorprendido con la velocidad que ha conseguido en Catar. “No esperábamos estar donde estamos ahora, este tiempo es muy rápido, pero más que esto tampoco nos interesa mucho la vuelta rápida, porque es solo a una vuelta y para la carrera tienes que hacer 24 iguales. Para el ritmo también estamos sorprendidos y yo el primero. No me esperaba ya no ser rápido, sino sentirme bien con la moto. Sentir que cuando quiero, las cosas salen”, reconocía el de Granollers ante los periodistas.

Precisamente, Espargaró ha insistido en dar mucha más importancia al ritmo de carrera que al tiempo conseguido cuando ha buscado una vuelta rápida: “Lo más importante es la consistencia. Para mí es muchísimo más importante que el tiempo de una vuelta. Esto es lo que me hace muy feliz, porque lo que realmente quería era sentirme cómodo en el ritmo de carrera y eso está mejorando más que el tiempo de una vuelta rápida”.

Además el 44 se ha mostrado muy satisfecho con el rendimiento que está teniendo sobre la honda, pero ha querido recordar que es solo su tercer día sobre la Honda y que por lo tanto todavía tiene mucho donde mejorar. “Aunque los tiempos por vuelta son rápidos, creo que me he dejado algo en cada una de las vueltas rápidas. Porque cada vez que soy rápido, no soy un poco más rápido, soy ocho décimas más rápido que el día anterior y eso significa que todas las referencias cambian completamente. Así que cada vez que voy así de rápido, me voy largo en alguna curva o no abro el gas como debería, o me pongo nervioso durante la vuelta o cometo algún error. O sea que significa que hay mucho por mejorar”, reconocía tras bajarse de la moto.

Pol no solo se ha mostrado muy contento con la adaptación que está teniendo a su nuevamente, sino de la manera que lo está consiguiendo: “La progresión está llegando más rápido de lo que esperaba. No voy a decir fácil, porque cuesta mucho hacer las vueltas que he hecho, pero sí que estoy mejorando de una forma más natural de lo que esperaba”.

Esta mejora la ha conseguido a base de intentar adaptarse él a la moto y no al revés. De hecho, tal y como ha reconocido en la rueda de prensa, prácticamente no ha hecho ninguna modificación a la moto y las pocas que ha hecho las ha empezado a hacer en esta tercera jornada de entrenamientos. “Hasta ahora me he estado probando a mí mismo y adaptándome a la moto. Hemos comenzado a tocar un par de cosas, modificando algo de electrónica. Hoy ha sido el primer día que, hacia el final de la jornada, hemos empezado a probar cosas distintas en la moto” declaraba al terminar la jornada.

En cuanto a configuración de la moto, el de Granollers ha explicado que lleva la moto igual que Marc Márquez, ya que es el piloto que más rápido ha rodado con la Honda: “El ‘setup’ es muy parecido al que lleva Marc y realmente es lo que yo quería. No quiero fiarme mucho antes de ir rápido. Prefiero ir rápido con el ‘setup’ de Marc, que es el piloto puntero de la fábrica, es el que más experiencia tiene, el que más rápido es. Hay que intentar hacer lo que hace Marc y por eso hay que utilizar su ‘setup’”.

Es con esta configuración con la que Pol ha comenzado hoy a hacer las primeras modificaciones para explorar qué caminos pueden ser más productivos para él con su nueva montura. “Hoy he probado algunas cosas en la moto, cosas de la moto vieja y cosas de la moto nueva y desde luego me siento más cómodo con algunas de las cosas que Stefan [Bradl], y Álex [Márquez] y también Taka [Takaaki Nakagami] desarrollaron y en las que Honda también han trabajado, como sabéis, nunca paran, siempre están desarrollando para intentar que se adapte a todos los piloto, pero no he introducido ningún cambio de calado en la moto. Incluso en la puesta a punto, ni siquiera he bajado un poco la parte delantera ni la trasera. Voy con la base de Marc y para mí de momento está funcionando”, reconocía en la rueda de prensa tras los entrenamientos.

De cara a la primera carrera, el 44 ha reconocido que le falta mucho rodaje con la moto pero que ya empieza a tener por la mano las sensaciones con el tren delantero, que es a lo que más importancia le da para poder afrontar la primera prueba de 2021: “Estoy muy contento con ello porque lo que más me preocupaba era no entender lo suficiente el tren delantero al llegar a la primera carrera y que se me pudiese cerrar de delante sin saber donde está el límite. Y creo que hoy ha sido el primer día en que he hecho algunas vueltas al límite y creo que he sentido el límite del tren delantero frenando recto. En inclinación, creo que todavía necesito más paso por curva porque creo que no estoy llegando aún al límite”.

A pesar de las buenas sensaciones conseguidas hasta el momento, el de Granollers ha querido ser prudente y no lanzar las campanas al vuelo, recordando que solo llevas tres días sobre la moto y que todavía no ha sufrido ninguna caída. Cosa muy positiva, pero que significa que aún tiene camino por recorrer: “Creo que me faltan más vueltas y más experiencias. Aún no he caído. ¡Y no es que quiera caerme! Pero quiero decir que hay más margen. Por lo tanto quiero experimentar cual es el límite de la moto y para eso necesito más vueltas, más neumáticos blandos”.

