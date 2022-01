Presentación HRC Global: También estuvo Pol Espargaró… y muy interesante

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Debe ser muy complicado mantener el tipo en lo mediático si eres compañero de equipo de Marc Márquez, aún más complicado si es con Marc recuperado de una lesión y a un nivel de complicación nivel “Djokovic vs PCR” si nadie esperaba la presencia de Marc, que es justamente lo que ha ocurrido en la presentación de Honda Racing Global, el nuevo formato de HRC que globaliza bajo estas siglas todo el departamento de competición Honda, incluido lo relativo a las cuatro ruedas.

Pero lo cierto es que ante ese agujero negro mediático que es y será Marc Márquez en el año uno después de Rossi, el resto de pilotos existen. Pol Espargaró atendió a los medios y os ofrecemos lo más destacado de sus declaraciones, en las que no ha ahorrado detalles de pilotaje y las facetas en las que Honda es inferior (sin nombrar el tren delantero maldito, eso sí).

“No comenzamos el 2021 cómo nos habría gustado (…) Fue duro para el Repsol Honda trabajar sin Marc (y para los satélites) y sin su información teníamos que construir algo bueno para terminar la temporada bien y hacer un año correcto. Y en la última parte de 2021 empecé a sentirme bien después de la pole y también de estar cerca del podio en Silverstone, y luego en la carrera de Misano. Ahí empezó a crecer mi autoconfianza y todo empezó a resultar más fácil (…) De cara al 2022 estoy trabajando de manera diferente, estoy trabajando duro y Honda también está trabajando muy duro para traernos el mejor paquete posible para este 2022. Las expectativas para 2022 son altas”.

“La moto es mejor, pero todavía es muy pronto para hablar sobre cuánto ha mejorado, lo veremos en los tests de Malasia cuando estemos con los demás. Incluso si en las primeras carreras no estamos en el top no va a querer decir nada, porque la nueva moto va a necesitar tiempo y desgraciadamente sólo tendremos cinco días de test, y si no son suficientes no hay que entrar en pánico, tendremos más tiempo para mejorar la moto, más teniendo a los cuatro pilotos de la fábrica a rendimiento completo. Hemos pedido grip trasero, que es algo importante para todos nosotros, pero también hemos visto en los últimos años lo fuertes que son las Ducati en las rectas, pueden adelantarte y luego pelear por las carreras, así que si queremos hacer una buena temporada, y sabiendo que va a haber más Ducati en la parrilla, necesitamos ser más rápidos en las rectas para pelear con ellos (…) La manera de gestionar el gas de Marc, de administrarlo durante las curvas, abriendo el gas a la vez que levanta la moto, es algo que necesito aprender para mejorar junto con la moto, y es esa gestión del agarre trasero lo que creo que nos va a permitir a todos los pilotos Honda mejorar”.

“Estar al lado de Marc es muy bueno, porque saca el máximo rendimiento de la moto y enseña qué se puede hacer con esta moto. Es la mejor manera de llevarte hasta tu límite”.

“Desde el punto de vista técnico he aprendido que la manera de abrir el gas es importante para hacer las cosas de manera diferente a como las hacía. Con este agarre tan bajo no puedo abrir de manera tan agresiva a como estaba acostumbrado. Tampoco podía usar el freno trasero como normalmente estaba haciendo en las otras categorías e incluso con las otras motos, ganaba mucho en la entrada en curva pero este año eso no lo podía hacer, y para mí esa fue una de las razones por las que tuve tantos problemas en la primera parte del año. He descubierto diferentes maneras de aprovechar esta entrada en curva sin usar tanto el freno trasero, pero he sufrido mucho. Por supuesto que estoy entrenando de una manera diferente, con diferentes disciplinas de moto que me permitan ser más sensible con el gas y con el freno trasero, y espero que esto me ayude en 2022”.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: