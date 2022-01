Presentado el WithU Yamaha RNF MotoGP Racing (Incluye galería)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Se ha presentado el WithU Yamaha RNF MotoGP Racing, con problemas, muchos problemas de sonido que, a la postre, se ha mostrado más relevante de lo que parecía a priori. Han querido hacer algo diferente, olvidando que para hacerlo, o tienes muy claro el qué y el cómo, o corres el riesgo de patinar cual embrague justo en la salida. La presentación ha sido en el escenario del Teatro Filarmónico de Verona, acompañados por una soprano y un tenor, que por cierto, interpretó el aria “Nessun Dorma”, de la ópera Turandot de Puccini. No sé si se han percatado de que esta ópera fue la última que compuso Puccini y que, además, está inacabada, lo cual no augura nada bueno…

Al margen de estas apreciaciones, fruto de la tos provocada por el dichoso COVID, ya hemos podido ver el nuevo diseño de la Yamaha YZR-M1 para el Campeonato del Mundo de MotoGP 2022, además de la MotoE.

En el acto estuvieron Matteo Ballarin, Presidente de la marca WithU del Europe Energy Group, el fundador y director del equipo WithU Yamaha RNF MotoGP, Razlan Razali, el director del equipo Wilco Zeelenberg y el director del equipo WithU GRT RNF MotoE, Filippo Conti, junto con los pilotos de MotoGP Andrea Dovizioso y Darry Binder, así como Niccolo Canepa, que en 2022 competirá en la Copa del Mundo Enel FIM MotoE junto con Bradley Smith.

Razlan Razali, fundador y director del equipo WithU Yamaha RNF MotoGP Racing Team

“Esta presentación en este hermoso escenario de Verona significa una serie de cosas para el equipo; en primer lugar, estamos reconstruyendo, cambiando de marca y con los pilotos que hemos contratado para este año, Andrea Dovizioso y Darryn Binder, el objetivo es ser competitivos, sorprender a todo el mundo y hacerlo lo mejor posible para lograr nuestros objetivos. En segundo lugar, por primera vez, WithU es el socio titular de un equipo de MotoGP. WithU ha estado con nosotros desde 2019 y agradecemos su compromiso continuo, el apoyo de Matteo Ballarin, la confianza en nosotros en este nuevo viaje para los próximos tres años.”

“Para esta temporada 2022, nuestro objetivo es estar entre los mejores de los equipos independientes, como mínimo. Queremos luchar por el Rookie del Año, aunque sabemos que es un gran reto con cinco novatos en 2022 y siendo Darryn el único de ellos que ha saltado de Moto3 a MotoGP. Para Andrea, tiene mucho que demostrar al volver después de más de seis meses sabáticos. Definitivamente quiere demostrar no sólo a sí mismo, sino a todo el mundo, que todavía tiene la motivación, la experiencia y el impulso para luchar por el Campeonato del Mundo.”

Matteo Ballarin, Presidente de la marca WithU

“Estoy seguro de que Razlan y todo el equipo WithU Yamaha RNF MotoGP sabrán gestionar y llevar a estos dos pilotos a las metas que se merecen y a las que todos aspiramos. De este modo, no sólo estamos presentes en la categoría de MotoGP, sino también en MotoE con nuestra propia moto y un equipo dedicado, con Niccolò Canepa y Bradley Smith como pilotos. Estamos realmente entusiasmados con esta nueva temporada”

Wilco Zeelenberg, director del equipo WithU Yamaha RNF MotoGP Racing Team

“Estoy muy ilusionado por empezar la temporada 2022 con un nuevo capítulo para todo el grupo. Cerramos el anterior, pero cerrar capítulos siempre significa abrir nuevos episodios y empezar este nuevo proyecto con el equipo RNF es, por supuesto, de nuevo un gran reto. Tenemos un nuevo jefe de equipo, un nuevo ingeniero de datos y nuevos mecánicos. Tenemos nuevo material, muchos cambios, pero al mismo tiempo, mucho se mantendrá. Tenemos dos pilotos nuevos, uno experimentado, Andrea y un novato, Darryn, algo que ya hemos hecho antes, pero cada temporada es un nuevo reto. Sin embargo, tenemos muchas ganas de hacerlo. La moto tiene muy buena pinta, aunque sabemos que no se trata sólo de la apariencia. Hemos creado un buen equilibrio con los colores y estamos deseando empezar la temporada 2022”.

Andrea Dovizioso

“¡Estoy realmente preparado para esta temporada! Estoy entrenando mucho en el gimnasio, en mi moto de Motocross. Me quité la placa de la clavícula a principios de diciembre para sentirme mejor para este año. Todo va bien. Estoy muy contento de empezar esta temporada completa después de cinco carreras de prueba el año pasado, lo que era muy importante para empezar pronto con la Yamaha, que es diferente a la que utilicé las últimas ocho temporadas. Estoy convencido de que esto me ayudará mucho a afrontar los test y las carreras de 2022 de una manera mejor. Conozco mejor la moto, a los ingenieros y al equipo en general. Los nuevos colores se suman a la increíble imagen general y estoy deseando que llegue el test de Malasia. Los dos últimos años no pudimos correr allí, así que estoy muy contento de ir a Sepang”.

Darry Binder

“¡Los colores de mi nueva moto son simplemente preciosos! Una vez que ves el diseño y el aspecto que va a tener todo para la temporada sabes que la temporada 2022 empieza oficialmente, una vez que se ha producido la presentación del equipo. No puedo esperar. Va a ser increíble, estoy muy, muy emocionado por mi primera temporada en MotoGP. Nuestro objetivo es ir paso a paso. Obviamente, es un gran salto de Moto3 a MotoGP y sólo quiero ir poco a poco y llegar tan alto como pueda. No quiero hacer ninguna locura, sino ir paso a paso e ir subiendo poco a poco, pero con seguridad. Estoy muy emocionado, ¡ahora no puedo esperar a que llegue el test de Sepang para poner todo en marcha!”

En resumen, todos están contentos

