Viñales: “Crutchlow tiene sensaciones muy parecidas”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Maverick Viñales ha quedado muy contento de su primer día de test en Catar a lomos de su Yamaha, donde ha marcado el noveno mejor tiempo a poco más de medio segundo de distancia del más rápido, Aleix Espargaró.

El piloto de Roses reconoce que su reencuentro con la M1 ha ido, incluso, mejor de los esperado: “Me he encontrado súper bien, la verdad. Me ha sorprendido porque he podido hacer 55 directamente en la vuelta cuatro. Me he encontrado genial. Rodando bien, por el sitio. Sin exagerar, pero tampoco yendo tranquilo. Yendo a ese poquito que aprietas. Bien, contento. Rodando con fluidez e intentando entender todo lo que probamos”.

A pesar de las buenas sensaciones obtenidas de la primera jornada en pista, el 25 admite que es una primera toma de contacto y sería precipitado tratar de sacar ninguna conclusión al respecto. “Es importante en estos primeros dos días probar todos los ‘items’ que tenemos y que funcionen, que vayan bien. Y ya a partir del siguiente test entender qué vamos a llevar o qué no. Porque al final es muy pronto, es tan solo el primer día. Te pones a punto, intentas entender un poco la moto… es complicado sacar cualquier conclusión”, reconocía en la rueda de prensa.

Tampoco cree que se pueda hacer ninguna comparativa con la moto del año pasado, pues es demasiado pronto para hacer cualquier juicio de valor: “Ni mejor ni peor, sinceramente. Hemos intentado entender qué diferencias hay”. Sin embargo, ha admitido que desde Yamaha han traído muchos elementos para probar, por lo que tendrán una buena carga de trabajo antes de la primera carrera: “Tenemos muchísimas cosas que probar y llevamos una buena organización […] De todas maneras todavía conclusiones cero. Hemos probado cosas muy generales, así que hay que seguir probando”.

Otro punto con el que el piloto de Roses se ha mostrado satisfecho es con el papel de Cal Crutchlow como probador. “He hablado con Cal [Crutchlow] y las sensaciones son muy parecidos, los comentarios muy parecidos. Eso tranquiliza. Saber que tienes un piloto de pruebas que tiene las mismas sensaciones quiere decir que cuando él pruebe algo que le vaya bien, a nosotros nos funcionará bien” reconocía ante las pregunta de los periodistas.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: