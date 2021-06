[OFICIAL] Remy Gardner a MotoGP en 2022

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Remy Gardner será piloto de MotoGP con el Tech3 KTM Factory Racing Team para la temporada 2022. El piloto australiano, actual líder de Moto2, seguirá así vinculado a la marca austriaca en su salto a la categoría reina después de un 2021 en el que ha tenido un inicio de temporada en el que ha sumado cinco podios, una victoria y un cuarto puesto como peor resultado en las seis carreras disputadas hasta ahora.

Estas son las declaraciones de Remy Gardner en el comunicado oficial en el que se ha anunciado su fichaje para la temporada siguiente:

Remy Gardner: “Estoy extremadamente feliz de que KTM me haya brindado esta oportunidad. Es un sueño hecho realidad para mí y por el que hemos trabajado hasta este momento. Es una oportunidad increíble para mí y no puedo esperar para montarme en la moto. Quiero agradecer a KTM que haya creído en mí. En este momento, debemos centrarnos en terminar 2021 de una manera sólida. Quiero agradecer también a todos los que me han apoyado para llegar a MotoGP. Apenas acabamos de empezar“.

También Hervé Poncharal, como jefe del Tech3 KTM Factory Racing Team ha opinado sobre el fichaje del piloto australiano en el comunicado oficial que ha anunciado el fichaje.

Hervé Poncharal: “Estamos muy orgullosos, felices y confiados de darle la bienvenida a Remy. Creemos que será un gran activo para la alineación de KTM MotoGP y creo que haber tomado esta decisión ahora ayudará a Remy a concentrarse al 100% en su Campeonato del Mundo de Moto2 y también nos ayudará a nosotros, el Tech3 KTM Factory Racing Team a concentrarnos en nuestra temporada 2021. Así que bienvenido de nuevo, Remy, sigue apretando y únete a nosotros en tu aventura de MotoGP en 2022”.

También KTM ha comentado el fichaje del actual líder de Moto2 en el comunicado en el que han hecho oficial su nuevo piloto para 2022.

Pit Beirer, Director de KTM Motorsport: “Es un verdadero placer para nosotros traer a Remy a MotoGP la próxima temporada porque sabíamos de su velocidad y habilidad para Moto2 y él ha confirmado ese potencial. Creemos que nos aportará aún más y es importante que tenga esta oportunidad de seguir creciendo. Remy es un piloto típico. Está súper determinado y nunca se rinde. Es emocionante verlo y estamos deseando trabajar con él en este próximo proyecto. Una vez más, también estamos demostrando que la KTM GP Academy puede brindar la oportunidad adecuada para los pilotos que quieran llegar hasta el final”

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: