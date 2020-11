Rossi: “Será interesante ver quién se convierte en el macho alfa”

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Muy elocuente Rossi ante la que es su última aparición en los medios como piloto oficial Yamaha. Sobre la carrera Rossi comentaba que “fue una carrera bastante agotadora, porque exceptuando a los tres primeros, para el resto el ritmo fue muy similar. Muchas batallas, con las que, sinceramente, me divertí. Fue un gran reto desde el principio hasta el final. Desafortunadamente, empecé demasiado atrás en la parrilla porque hubiese necesitado más tiempo para adaptarme a la pista y también intentamos algo el viernes para Yamaha, pero perdí tiempo y llevábamos ese retraso. Pero hoy en la carrera he sido bastante rápido, hice algunos buenos tiempos y especialmente fui constante hasta el final de carrera. Al final el resultado no es fantástico, pero respecto a Valencia la diferencia con los chicos de cabeza es menor. Aquí es muy difícil adelantar, pero pudimos luchar”.

Preguntado sobre sus expectativas de cara a la próxima temporada y el papel que ha de desempeñar Yamaha durante el invierno Rossi reconoce que “para el próximo año necesito mejorar cosas en mí mismo, en algunas áreas como la calificación, que es muy importante y también presionaré a Yamaha para que hagan un buen trabajo en invierno e intentar mejorar algunos aspectos, porque en los últimos años, al principio de la temporada somos fuertes, pero después empezamos a ser vulnerables respecto a la competencia en la segunda mitad de la temporada, porque ellos pueden unir a los nuevos equipos y el final de la temporada para Yamaha no es fácil. El próximo año estaremos ante un reto difícil, duro, necesitamos estar preparados para la primera carrera”.

Especialmente interesante fueron las palabras que tuvo para la prensa italiana sobre su valoración del nuevo equipo oficial: “El equipo oficial tiene ventaja porque es el que trabaja sobre la moto, el que la desarrolla. El equipo satélite solo se concentra en el desarrollo para el fin de semana y hemos visto que últimamente el equipo satélite siempre estaba delante del oficial. Habiendo dos pilotos como Quartararo y Viñales, será interesante ver quién se convierte en el “macho alfa”, el verdadero gallo del gallinero. Será difícil de gestionar, pero el que haya dos pilotos tan fuertes en el equipo será una gran motivación”.

“En el último año con la Yamaha he dado el alma para mejorar la moto. Es Yamaha la que debe marcar la diferencia”. Con esta frase terminaba su comparecencia, quizás denotando su frustración.

