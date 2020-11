Rossi: “Año bisiesto, año funesto”

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Con esta afirmación resumía Valentino este año de competición que para él está resultando especialmente duro. Portimao está resultando una muestra condensada de lo que 2020 ha supuesto para Rossi, un sube y baja constante que termina con un campeonato para olvidar, tanto para él como para Yamaha.

“Ayer empezamos con muchos problemas, muy lejos. Tuve problemas para pilotar la moto, me sentía muy incómodo, intentamos diferentes soluciones y diferentes settings. Hoy trabajamos mejor y pudimos mejorar, especialmente en el ritmo de carrera; degrado menos el neumático y me siento mejor. Todo el mundo es muy rápido y nosotros no lo somos demasiado, pero mejoraremos. Tenemos que trabajar para mañana, empezamos en una posición difícil, pero estamos en un grupo de pilotos con un ritmo similar. Intentaremos hacerlo lo mejor posible para conseguir algunos puntos”.

Preguntado sobre las razones que le llevan a estar tan atrás, insistía, “mi adaptación a la pista no ha sido fácil, pero especialmente porque no puedo llevar mi moto al máximo nivel. Hoy hemos mejorado más, pero todo el mundo es muy rápido, están muy cerca unos de otros, el nivel es alto en MotoGP”.

Quizás, la mejor noticia que nos ha dado Valentino en los minutos que nos ha atendido ha sido esta: “Me he recuperado totalmente del COVID. Físicamente estoy muy bien, me siento en forma”.

