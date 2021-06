Sanciones y apelaciones limitadas desde Alemania. Moto3 cambia para el futuro.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Cambios en la reglamentación para acceder a la Q1 y la Q2 ya a partir del Gran Premio de Alemania, en que no se tendrán en cuenta las sanciones que no hayan sido detectadas en una hora tras la última práctica libre, la FP3.

El motivo de descartar las infracciones pasado ese tiempo de 60 minutos se debe a que los equipos no tienen el tiempo suficiente para preparar la moto, en caso de haber una sanción y acceda un piloto que no estaba clasificado. No se podrá apelar el resultado una vez cerrado ese plazo.

Lo mismo se hará con los resultados de la Q1, que una vez pasen 5 minutos tras la primera clasificatoria los resultados se darán como definitivos y no se podrá tampoco apelar.

También habrá cambios en la categoría de Moto3, muy relacionados con el cambio hacia nuevos combustibles más sostenibles. Se va a congelar el desarrollo en la categoría pequeña durante las temporadas de 2022 y 2023 para que las fábricas tengan tiempo de desarrollar un motor apto para el nuevo carburante.

Se mantendrán también los precios de chasis, se fija el precio de las cajas de cambio adicionales y se establece en 6 el número de motores por piloto y temporada, pero el fabricante puede escoger suministrar 5 motores.

Desde 2024 en adelante, las motos tendrán una vida útil de 2 años pero se podrá ampliar a 3. De manera que la moto que se homologue al inicio de 2024 tendrá que terminar la temporada 2025.

En caso de defecto de diseño, se permitirá una sola actualización de las siguientes partes de la moto: carenado, guardabarros delantero, basculante, chasis y motor. Esas actualizaciones deberán ser provistas sin cargo a los equipos y deberá ser al mismo tiempo.

