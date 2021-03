Rossi: “He hecho mi mejor crono de siempre en Catar”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Valentino Rossi ha tenido su mejor día de pretemporada en la cuarta jornada de entrenamientos disputados en el circuito de Losail, donde ha conseguido reducir la distancia con los más rápidos y sobre todo mejorar considerablemente su ritmo de cabeza. El italiano ha terminado octavo de la tabla de tiempos con un crono de 1:53.993, su mejor tiempo de siempre en el circuito catarí. “He tenido muy buenas sensaciones, especialmente porque hemos conseguido mejorar el rendimiento comparado con el día anterior. Hemos trabajado mucho en la moto y hemos encontrado algunas soluciones nuevas. He hecho un ‘time attack’ y he podido bajar al 53’9 lo que está bien. Desde luego, todo el mundo es muy rápido, pero hemos mejorado nuestra posición y sobre todo he mejorado mucho mi ritmo de carrera. He hecho algunos 54 buenos y soy más rápido que ayer, así que ha sido un día positivo”, declaraba en la rueda de prensa.

Cuando se le ha preguntado qué elementos ha cambiado para mejorar tan notablemente su rendimiento, ha señalado varios aspectos que han sido la clave para él: “Hemos mejorado la puesta a punto de la moto y hemos encontrado algunas soluciones que me dan mejores sensaciones con el tren delantero, puedo hacer la entrada en curva más rápido. También tengo más agarre en aceleración. Por otro lado hemos probado algunas piezas buenas de Yamaha. En primer lugar el nuevo chasis, con más kilómetros he podido extraer más de su potencial y eso es muy importante, porque el año pasado sufrimos mucho con estas cosas. La moto era difícil de girar y este año parece mejor. Me siento mejor y me permite pilotar mejor. Por estas dos razones hemos podido mejorar el tiempo por vuelta y especialmente el ritmo de carrera”.

También se ha mostrado positivo respecto al año anterior al recordar las complicaciones que sufrió la temporada pasada. “El final de temporada el año pasado fue muy complicado para mí. Me infecté de Covid y, aparte del Covid, tuvimos algunos errores en Misano 2 y en Barcelona y luego en las tres últimas carreras sufrí mucho y estaba bastante lejos de la cabeza” reconoció ante los periodistas.

Por eso, Valentino cree que este año está en condiciones de afrontar la temporada con un mejor rendimiento: “Hoy he hecho mi récord personal en este circuito porque nunca había rodado en 53, así que estoy contento porque también porque me he podido preparar para esta temporada de mejor manera, porque comparado con el año pasado este año sabíamos cuando íbamos a empezar. Esta temporada estará sin duda afectada por el Covid, pero espero que pueda ser más normal que el año pasado. Primero que podamos competir en los circuitos europeos en las fechas correctas, ya que el año pasado correr en Jerez con 50 grados o al mismo tiempo correr en Le Mans en octubre con el invierno, causó muchos problemas a todo el mundo. Y también que podamos correr un fin de semana por circuito. Haremos dos carreras aquí en Catar y espero que el resto podamos hacer un año normal. Estoy contento porque en estos días soy mucho más competitivo que al final de la temporada pasada”.

Una de las claves para Catar será la mejora que ha experimentado Yamaha en cuanto a velocidad punta, un aspecto donde tradicionalmente la Yamaha ha sufrido y que es especialmente determinante en circuitos con largas rectas como el de Losail: “Es muy importante. Al fin y al cabo los motores están congelados desde el año pasado y nosotros estábamos muy preocupados porque el año pasado la diferencia de velocidad era muy grande. Pero presioné a Yamaha y creo que trabajaron en la buena dirección porque no es solo el motor el que determina la velocidad punta en la recta, sino también muchas otras cosas. Una de esas cosas es la aerodinámica y han trabajado bien, hemos mejorado y nuestra velocidad no es tan mala. Perdemos 10 km/h con las Ducati, pero la diferencia es menos que el año pasado. Así que será muy importante, especialmente en los circuitos rápidos”.

Respecto a sus posibilidades de cara a la carrera, el 46 cree que dos de sus compañeros de marca están un paso por delante pero se ve en condiciones de plantear batalla con el resto. “He analizado un poco los ritmos y parece que Maverick es muy rápido y también Quartararo es más rápido que yo. Y luego hay otros pilotos que son muy rápidos, Franco, los pilotos oficiales de Ducati, los pilotos oficiales de Suzuki… pero en el ritmo de carrera estamos muy similares, así que no estamos mal”, valoraba el piloto italiano.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: