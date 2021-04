Valentino Rossi “No correré con mi equipo, pero no está 100% cerrado”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Valentino Rossi y su equipo, el VR|46, anunciaron ayer que estarán en el campeonato de MotoGP desde 2022 gracias al apoyo económico de Aramco, aunque la empresa Saudí ha manifestado no conocer nada del patrocinio anunciado.

Con el futuro del astro italiano en el aire, sin una moto asegurada para la próxima temporada, bromeó sobre quedarse con una de las motos. “Quizá es una ayuda porque así tengo una plaza ‘extra’ con mi equipo, porque si soy el jefe puedo decidir tener una moto para mí“, decía tras repetir que sólo continuará si sus resultados siguen siendo competitivos.

En cuanto al prototipo que manejará el equipo, dice no estar al caso de nada pero sí que conoce que están en conversaciones con casi todas las fábricas. De hecho con todas menos con Honda: “Estamos hablando con todos, sinceramente. Aprilia, Yamaha, Ducati y Suzuki. No estoy muy al caso de cuál, pero no está decidido todavía“.

Al respecto de usar su equipo como plan alternativo si Yamaha decide no contar con él para el futuro, y que si se planteaba correr en el VR|46 con una moto que no fuese Yamaha tuvo clara su respuesta: “De momento es muy posible que eso no pase, que no corra para mi equipo. Pero no está cerrado al 100% porque las cosas cambian de un día al otro. Diría que en este momento es muy difícil pero no imposible“.

