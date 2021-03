Rossi: “El problema es que no he sido suficientemente rápido”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Valentino Rossi ha concluido el segundo día de entrenamientos de MotoGP en Catar sin haber podido solucionar los problemas de adherencia a la salida de las curvas que le han llevado a finalizar en la vigésima posición a más de 1’7 segundos del más rápido del día, que ha sido Fabio Quartararo.

El 46 explicaba así sus problemas: “Sufrimos especialmente en aceleración porque no tengo mucho agarre atrás. Hemos intentado arreglarlo con la puesta a punto de la moto en estos dos días, pero ahora tendremos que analizar los datos para intentar ser más competitivos en los próximos días […] Donde más pierdo es a la salida de las curvas porque me falta adherencia y ahí es donde tengo problemas”.

En cuanto al papel que pueda desarrollar Cal Crutchlow como piloto probador para Yamaha, Valentino se ha sentido esperanzado de que podrá ser de gran utilidad. “He rodado tras Cal [Crutchlow] dos o tres vueltas al inicio, pero ha sido casualidad, no ha sido premeditado. He hablado con Cal, he hablado también con Silvano [Galbusera], que es el jefe de mecánicos y me han dado mucho ‘feedback’ muy interesante y creo que las ideas de Cal serán interesantes porque va rápido y ha pilotado la Honda por mucho tiempo así que creo que nos podrá ayudar mucho” reconocía el italiano.

Respecto a las prueba de piezas nuevas que han hecho durante estos dos días, el 46 no se ha mostrado muy optimista de que hayan encontrado algo que haga dar un vuelco a las prestaciones. “Hemos seguido probando los dos chasis y mi impresión después de dos días es que es muy similar al de 2020 y menos similar al de 2019. Es algo a medias entre los dos, pero más parecido al de 2020”, afirmaba el de Tavullia.

Rossi ha analizado el resultado de estos dos primeros días de entrenamiento de 2021 para poder darle la vuelta a la situación y comenzar la temporada en las mejores condiciones posibles: “Desde luego la posición no es fantástica y el tiempo por vuelta tampoco es fantástico, pero hoy no me he sentido cómodo con la moto y tampoco hemos intentado apretar con la goma blanda, si no podría haber mejorado un poco. En cualquier caso, ese no es el problema. El problema es que no he sido suficientemente rápido, así que tenemos que comprobar los datos junto al equipo y tratar de buscar un camino diferente para los próximos entrenamientos”.

En contraste con su rendimiento, Valentino ha reconocido el buen rendimiento del resto de pilotos Yamaha. “Hoy Quartararo y también Maverick, y también Franco [Morbidelli] han sido muy rápidos, así que ha sido un buen día para Yamaha” reconocía con cierta resignación durante la rueda de prensa.

