Valentino Rossi: “Físicamente me he encontrado mejor”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Valentino Rossi ha dado un giro a las malas sensaciones con las que terminó los dos primeros días de test en el circuito de Losail. El piloto italiano tenía otra expresión, otro discurso, una sensación general mucho más positiva. “Hoy ha sido un día mucho mejor para mí. He terminado en la décimo tercera posición y no es nada brillante, está claro, pero he mejorado mucho mi tiempo por vuelta, más de un segundo y especialmente he mejorado mucho el ritmo y mis sensaciones con la moto” declaraba el piloto italiano ante los periodistas.

Una de las cosas que han ayudado a Valentino ha sido precisamente el nuevo chasis de Yamaha, con el que el piloto de Tavullia comienza a sentirse más a gusto: “El nuevo chasis es mejor porque gira mejor. Desafortunadamente con el chasis de 2020 perdimos un poco de capacidad de giro y desde ese punto de vista este es mejor. No ofrece las mismas sensaciones que el de 2019, pero está más cerca y también tiene algún otro aspecto positivo”.

Sin embargo, el 46 ha reconocido que la mejoría de sensaciones no se han limitado a un aspecto concreto, sino que todo se retroalimenta. Desde lo anímico hasta lo físico: “El segundo día de test tuve muchísimos problemas con los neumáticos porque no tuve buen agarre, sufrí muchísimo. Hoy parece que los neumáticos eran mejores. El chasis es bueno y me ha hecho mejorar el ritmo. También he mejorado el estilo de pilotaje, porque había alguna curva en la que no era lo suficientemente fuerte, sobre todo a la entrada. Es la combinación de todo. Especialmente cuando pruebas nuevas piezas y van mejor, también mejora tu motivación. Y encontrar la motivación y la concentración adecuadas durante un largo día de test tampoco es fácil. Y también físicamente me he encontrado mejor que después de los dos primeros dos días de test”.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: