Viñales: “No lo sé”

Esa es la afirmación que repetía Máverick Viñales una y otra vez durante los minutos en los que atendió a la prensa tras los entrenamientos de este sábado. Viñales, que saldrá octavo, afirmaba que “Todo está cambiando, durante los entrenamientos, todo ha ido cambiando, intentaremos tomar la decisión más adecuada tras probar todos los neumáticos. No sé, todo cambia mucho en cuestión de 15 minutos. Es lo mismo de todos los fines de semana, empezamos superrápidos y consistentes y a partir de ahí cada sesión va a peor. Ayer dí 4 vueltas buenas pero el resto fue un desastre, no tengo una explicación para esto, no lo sé. Tienes que preguntar a Yamaha, para mí todo es muy repetitivo, no tengo ninguna explicación para esto, no lo sé. Cuando la moto vá, yo doy gas y cuando no va también doy gas, pero estoy el décimo. Mi sensación es que hay muy poco grip.”

Preguntado sobre las razones que pueden ser las causantes de la situación que vive en el campeonato, Máverick afirma que “Yo pongo mi ilusión en cada carrera. Mi mentalidad es la de ganar, ganar, ganar, pero entiendo que es imposible hacerlo. Todos los fines de semana son lo mismo, empezamos rápido y vamos reduciendo el ritmo. Nadie conoce la solución para esto, intento ser positivo, estar tranquilo, trabajar en la moto. Unas veces no tengo el feeling, otras veces no sé… siendo tan inconsistente es muy difícil mejorar”.

De cara al año que viene, no sabe decir si habrá cambios en el equipo: “No lo sé, porque en las cuatro últimas carreras ha cambiado mucha gente en mi equipo. Especialmente, este año hemos perdido a un muy buen técnico de suspensiones, Patrick, que nos dio muchas ideas y tiene mucha experiencia y este año lo hemos perdido. No lo sé, todos los años perdemos a gente, tendrías que preguntar a Yamaha”

“Pienso salir, pasarlo bien y dar información al equipo de cara al año que viene. Llevamos cuatro años que vamos bajando poco a poco a medida que avanza la temporada. Los demás han dado un salto muy grande este año, aparte de Franco que está haciendo muy buenas carreras, nosotros somos los últimos, nos han pasado casi todos. Creo que tienen que reestructurar un poco todo, hay demasiada diferencia entre un día y otro y no se sabe ni por qué. Es frustrante, tengo más potencial del que estoy demostrando, pero mi deber es dar el máximo, intentar ayudar a Yamaha a mejorar y mañana, salga la carrera que salga, dar buena información”.

