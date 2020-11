Viñales: “La peor temporada de mi vida”

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Maverick Viñales cierra “la peor temporada de mi vida, desde que corro en moto, desde que tenía 3 o 4 años, así que ahora toca intentar apretar a Yamaha para que traiga algo nuevo y no se puede hacer mucho más”.

Este es el sentimiento que domina la cabeza de Viñales en este momento, “estaba deseando acabar la temporada, ir a casa y no pensar más en esto. Ahora toca estar en casa, cuidarse del COVID, que seguramente en invierno volverá a subir bastante y no hay que bajar la guardia y a disfrutar de los míos el máximo durante estos meses para volver con las pilas puestas y con todo nuevo”.

Sobre la carrera, Maverick nos decía que “la carrera ha sido divertida, me he divertido, incluso cuando iba décimo, me estaba divirtiendo en la batalla con Fabio y los otros chicos. Hubiese necesitado dos vueltas mas para pasar a Johan y Alex, pero era difícil, no tenía potencia en la recta principal. Intentaba recuperar en las frenadas, pero los frenos se sobrecalentaban. Pero fue divertido. Creo que el circuito ofrece la posibilidad de adelantar en muchas curvas, lo he hecho muchas veces. He estado mucho tiempo sin poder pasar a nadie (durante la temporada), hoy me he divertido haciéndolo, adelantando a gente, estuvo bien. Incluso pude subir de posición, me he divertido mucho y es lo importante”.

Preguntado por la diferencia de resultado de Franco Morbidelli respecto de las otras Yamaha, Maverick nos explicaba cuál es uno de los factores determinantes: “Es muy diferente empezar la carrera primero o segundo, porque puedes estar solo y hacer el ritmo de cabeza, pero cuando estás envuelto en medio del grupo, los adelantamientos en la recta, tienes que frenar muy fuerte… Me gustaría empezar en la cabeza y apretar, pero si no lo haces te encuentras en problemas. No sé, ahora mismo nuestro potencial es para hacer décimo.

Quiero felicitar a Albert, estoy muy contento por él, se lo merece porque es un piloto al que he visto desde pequeño, le he visto sufrir, con altos y bajos y al final lo ha conseguido, así que superfeliz por él y por su familia, que les conozco”.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: