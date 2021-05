Vídeo: Yamaha ya cuenta con el Dispositivo de Salida delantero “ahora ya no hay excusas”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Fabio Quartararo ha confirmado que Yamaha ha entrado en una nueva etapa en el desarrollo de sus motos tras la primera jornada del Gran Premio de Italia.

El líder del certamen comentaba que “ahora ya no hay excusas“, en referencia a las malas salidas que estaban haciendo las motos de la marca de los tres diapasones. Cada vez que el semáforo se apagaba era sinónimo de perder plazas por parte de los pilotos de Yamaha, esta innovación técnica ha de ayudarles a que eso no pase.

Something new for the @YamahaMotoGP 👀@FabioQ20 tried a new front start device 🔍#MotoGP | #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/4IrWgRYfRy

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 28, 2021